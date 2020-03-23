Где купить местные овощи «Саюри»? В «О-Городе»!

Приятная новость для ценителей местной продукции: открылся магазин «О-Город», специализирующийся на продаже овощей круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» и продукции местных сельхозпроизводителей.

Томаты, огурцы, различная живая зелень в горшочках: укроп, петрушка, базилик и лук всегда в наличии, продукция с теплиц доставляется каждый день. И, конечно, свежие салаты в горшочках сортов «Афицион» и «Фриллис». Также в продаже местный картофель, выращенный сельхозпредприятиями Якутска, свекла, морковь, капуста.

Для удобства покупателей в магазине «О-Город» представлена также продукция Якутской птицефабрики, молочная продукция «Ок-Сиэ», напитки ФАПК «Якутия», «Ягоды Якутии», Нерюнгринской птицефабрики.

Магазин открыт в рамках взаимного сотрудничества муниципальным предприятием «Горснаб» и тепличным хозяйством «Саюри», благодаря чему в магазине всегда свежая продукция в наличии и отличные цены. Продукция доставляется ежедневно.

Адрес: г.Якутск, ул.Дзержинского 21. Режим работы: пн-птн с 10.00 до 20.00, сб-вск с 10.00 до 19.00.

Ждем Вас!

