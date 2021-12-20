Где из-за морозов объявлен актированный день в Якутии?

Актированный день объявили в связи с низкими температурами в школах нескольких районов республики сегодня, 20 декабря.

С 1 по 11 классы не учатся в селе Хонуу Момского района, там зафиксирована температура -52 градуса. В Оймяконском районе полностью приостановлены школьные занятия в селе Ючюгей (-56), для 1-9 классов в селах Терють и Оймякон (-54).

С 1 по 8 классы переведены на дистанционное обучение в Чурапчинском районе (-49) и наслегах Ленского района (-45).

Также с 1 по 5 классы не учатся в школах Верхоянского района (-48), Хангаласского (-45), Амгинского (-48), Намского (-46).

Кроме того, актированный день в зависимости от температуры по населенным пунктам объявлен в Усть-Янском, Жиганском, Нюрбинском, Мирнинском, Верхневилюйском, Сунтарском, Таттинском, Олекминском и Усть-Майском районах.

Актированный день для учеников 1-5 классов объявлен и в столице Якутии.