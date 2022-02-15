Где и почем купить газ в баллонах?

Многие якутяне в быту пользуются сжиженным углеводородным газом (СУГ) в баллонах, так как он легко транспортируем и может использоваться для приготовления пищи, в походных условиях на природе. В связи с этим у населения могут возникать трудности с приобретением газа в баллонах из-за большого спроса.

В целях снижения дефицита АО «Сахатранснефтегаз» расширяет сеть реализации газа в баллонах.

Так, для удобства жителей Хангаласского улуса с 10 февраля 2022 года СУГ в баллонах можно приобрести городе Покровске на частной АГЗС №1 по ул. Заречная, дом 1. Стоимость необходимо уточнить на месте.

Кроме этого, компания рассматривает возможность реализации газа в баллонах для бытовых нужд населения в Намском и Мегино-Кангаласском районах.

Напомним, что в городе Якутске газ в баллонах реализуется на АГЗС АО «Сахатранснефтегаз» по адресам: АГЗС №1 на ул. Можайского, д. 31, тел. 23-09-27, ПАГЗС на ул. Вилюйский тр., тел. 36-80-18, ПАГЗС на ул. Автодорожной, тел. 47-33-52. Цены на газ в баллонах, реализуемых на АГЗС АО «Сахатранснефтегаз», без учета стоимости тары-баллона: 50 л — 842 руб., 27 л — 441 руб., 12 л — 200 руб., 5 л — 80 руб.

Отметим, что по запросам пользователей газа в баллонах было принято решение о реализации СУГ в баллонах путём обмена на пустую тару-баллон.