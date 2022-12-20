Где и когда отключат электроэнергию в Якутии

График ремонтных работ энергетиков на период с 21 по 31 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

21 декабря:

09:00-12:00 – Пекарского 52, 70, 82, 92–97, 105-111, Строителей 37, Халтурина 67/3, 67/4, Мординова 3, 5, 9, 13, 15, 17, пер. Васильева 11/1, 15/1, 17, 19, 21, Ст. Покровский. Тр. 3504 б, 3506 б, 3450 б, СОТ «Зеленая долина», СХПК «Хатасский», 1837к, Тепличная 18, 22, 26, 28, 29, 32, Полевая 21/1а, Б. Чижика 6/1, Ф. Попова 7, 7/1,7/2, 7/3; 7/4, 9, Мординова 5, 11,15, 18, 20, Стрекаловского 40 – установка приборов учета, работы по технологическому присоединению потребителей;

10:00-14:00 – Кальвица 26/1, 26/2, 26/3, 30а, 32, 32/1, 32/3 – капитальный ремонт подстанции;

13:00-17:00 – Х-Юряхское ш. 9 км 4, 40/1, 48, Х-Юряхское ш. ДСК «Труд» 29 д, «Просторы тундры» 123, Ярославского 99, 99/1, 101,103, Лобановка 2/1а, ,3, 4б, 6/1, 6/3, Текстильная 9/1, Новая 53, Садовая 17 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-15:30 – пр. Ленина 35, 35/1, 37, Ярославского 30/1, 30/2 – замер напряжения;

14:00-16:30 – Кржижановского 10, 12, 14, 24, 22, 24-51, 53/1, 55, 55а, 57, 57/2, 63, 1-я Даркылахская 2, 40,42,48а – ремонт оборудования подстанции.

26 декабря:

09:30-14:00 – П. Алексеева 83, 83/17, 85/1, 85/4, 85/5, 83/17А, 85, 85/19, 93/1, Котенко 11, 16/1, 17, 18/1, 18а, 19, 33, 36/1, 39/1, 41, 47/1, Егорова 2, 8/1, 3, 9, 9/1, 12, 15, 20, 22, 22/1, Асямова 1, 9, 17, 13, Ф. Кона 4, 6А, 9, 8/1, 7, 7/1, 8, 14, 16, 18а, 19, 23, 27, 28, 30, 33, 37, 39, 41, 55/1, 55, Ногина 6, 7, 9, 19, 37, 4/2, 18а, 18/2, 22, 27, 31, 35 – работы в охранной зоне ВЛ;

10:00-14:00 – Пригородный полностью, Покровский тр. 7 км 5/1, 6, 14, Степная 48, 50/1, Покровский тр. 7 км 14/2, 65, 65/8, 66/7, 67/1, 68/6, 71/2, 69/8, 80/7, Озёрная 1—18/с дробями, 4/4, 2/а, 3/6, 1/а, 3/1 6/3, 19, 19/1, 19/3, 20, 23/9, 24, 24/с дробями, 27, 29, 31, Центральная 1-2/с дробями, 5, 23, Тепличная 3, 9, 10, 11, Заречная 6/1, Новая 10, 13/1, 16/3, Совхозная 8-22, Покровский тр. 6 км д. 15/с дробями, Туймады, Молодёжная 20, 21, 14-18, Покровский тр. 5 км 1/2, 1/1, 2/1, 8, Покровский тр. 6 км д. 9, ул. Заречная 7, Ольховая 4, Полевая 16, Новая 16/с дробями, 24, 26/1, 40, Рубиновая 31, Тихая, Весенняя 1, 2, Садовая 10, 14, 17, Алмазная 2, Проточная 17, 33, 34, Народная 8, 11, Солнечная 4, 16, Покровский тр. 8 км, 10 км, Солнечная 18 СОТ «Ситим» Мичуринская 60, Шестаковка, Петуховка, Покровский тр. 7 км Садовая 7, Шестаковский проезд, СОТ «Стрелка», СОТ «Стрелка 1» , СОТ «Нива», СОТ «Ветеран», СОТ «Сайды», СОТ «Этна» – работы в охранной зоне ВЛ;

13:30-16:30 – Г. Титова 12, Воинская 10/1, 10/1а, Ильинка 1/1 – работы в охранной зоне ВЛ.

27 декабря:

09:30-12:00 – Притузова 29, 31, 32, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 53, Бекетова 26, 27, 32, 33, 38, 39, 44, 47, 57, 59, 61, 65, 67, 74, 87, Винокурова 79, Макаренко 5,7, Сосновая 26, 32, 34/1, 38, 48, 50,58А, Вилюйский тр. ДСПК «Прогресс» строен.10, Вилюйский тр. 3 км 57/3, 61/1 – замена провода на СИП;

09:30-13:00 – Интернациональная 3, Учебно-производственный центр – ремонтные работы;

09:30-14:00 – Заречная 4, 6-28, Интернациональная 1, 2, 3, 7, 9, 17, 19/1, 20, 21/4, 22, 23, 26, 26/2, 28, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 1 51, 55, 55/ 59/1, Советская 1/1, 6, 8, 10-28, 40-50, пер. Футбольный 4, 5 9, 10, 12, 35, Майская 2, Октябрьская 8-17, Ойунского 1/1, 1/2, 4, 6, 8, 11, 11а, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, Мостовиков 4, 6, 8, 9, 16, О. Кошевого 20/4, 30/1, 36/1, 34, 34/5, 47, 53/2, 50, 52-74, Дзержинского 1, 5/1, Луговая 2, 4, 12, 13, 15, 18, 22, 26, 36, 38, Северная 1/1, 1/а, 3, 5, 14, 15, Воинская 19, Курганная 5, 6а, 14, Заводская 19/1–19/7, Новоподгорная 3, 5, 15, 19, 24, 27А, Подгорная 1, 1/2, 1Б, 5, 5/1, 6, 103/1, 12, 16, 18-23, 25/2, 27, 31, 33/2, 35, пер. Сосновый 3, 5, 6, 10, 17, пер. Заозёрный 3, 6, 7, 8, 12, Пригородная 4/2, 2-я Подгорная 9, 14, 15, 14, Молодежная 17, 32, 20-24, 28/1, 34, Амгинская 7, 9, Есенина 10б, Молодежный посёлок «Спутник-2» 4/3, 6/2, 6/8, 10/2, 12/3, 12/2, 12/11, 12/13, 12/15, 12/16, 12/17, 14/1, 14/2, 14/3, 14/3А, 14/4, 14/5, 14/6, 14/8, 14/9, 14/14, 14/17, 16/1, 16/1Б, 16/2 А, 16/2Б, 16/3, 16/4, 16/6, 16/5, 16/7, 18/1, 18/2, 24/1 д, 25А, 28, 30/5, Черская 9, 10, 15, 16/8, 16/9, 18, 18/4, 18/6, 20/2, 20/8, 20/9, 22/8, 24/6, 24/15, 26/6, Я. Петерса 2, 3, 3а, 5, 9, 10, 11, пер. Энтузиастов 4/1, 10, Маганский тр. 2 км 1, 1/2а, 3, 3/1Б, 3/2, 6, 8/4, 8/5 (оп.14), 8/5 (оп.15/1), 10/2, 10/3, 10/5, 10/8, 10/11, 12/8, 12/9, 6/6, 16/11, 18/10, 20/2, 24/8, 24/9, 26/2, 26/4, 28/4, 28/8, 30/7, 30/7а, 32/4а , 38/3, Маганский тр. общ. СМУ 16, Якутская 2-22/2, 22/2а, 23/1, 23/4, 28/2, 29/1, 31, 31/3, 35, кооп. Спутник-2, пер. Амгинский 3, 6, 9, Энтузиастов 4, 6, 8, 12, Телефонистов 1/1, 2, 2А, 3, Экспериментальная 2А, пер. Загаражный 2/2а, 2/4, Белая гора 6/1, 6/5, 7/2, 10/1, 30/3, Светлая 5, Аласная 1, Горная 1, 4, 4/1, 6, 8, 14, 24, Алтайская 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 18/2, 24, 26, Березовая 1, 2/1, 10/1, 11, 11/2, 12/1, 14, 18, 26, 30, Строда 6, 8, Молодёжная 3-31/1, Лесная 3, 18а, 19, 22, 22а, 23/1, 26, 28/2, 28/3, Сосновая 2, 10, Бабушкина 1-9, 9а, 10, 12, 12/1, 13, ш. 50 лет Советской Армии 25/3, 27, 27/1, 29 – устранение замечаний после капремонта, вынос анкерных опор;

09:30-15:00 – ул. Три Сосны 31, 50/2, 52/1, 52/5 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 54/3Д, 54/4, 56/3, 64/2, 76/2, 82/1,82/2, 89, 90/1, 90/2, 104/2, 122/5, Вилюйский тр. 5 км 3/38, Вилюйский тр. 6 км – ремонтные работы.

28 декабря:

09:00-17:00 – школа №18, Билибина 12/4 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-13:30 – Кальвица 26/1, 26/2, 26/3, 32, 32/1, 32/3, 30А, К. Цеткин 6, 8, 10, 15/1, 17, 19/1, 20, Пекарского 2, 4, 8, 10 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

13:30-16:30 – Воинская 2/4, 10/1, Ильинка 1/1, Г. Титова 12 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ.

29 декабря:

09:00-14:00 – Воинская 9/2 –допуск бригады СМО в охранную зону;

09:30-13:30 – СОТ «Черёмушки», Черемушки 4/3д, Сергеляхское ш. 6 км 2/1А, 38/1, Сергеляхское ш. 5 км 2/3, 2/4, 2/8, 4, 4/3д, 4/6, 6, 6/3, 6/3а, 8, 8/1, 8/4, 10/5, 12/1, 12/10, 17/5, 28, 30, проезд Самсонова 16, Мерзлотная 42/7, 42/8, Маганский тр. 2 км МП «Спутник-2» 3/4, 16/6В, 16/7, 26/5, 28/2, 30, 30/2, 32/3, 32/5, 32/13, 34/4, 36/4А, 36/8, 36/10, 36/12 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-14:00 – Вилюйский тр. 5 км 5/2, 5/3 – допуск бригады СМО в охранную зону, ремонт оборудования;

09:30-14:00 – Очиченко 1, 1г, 1/1,1/3, 2, 2/1, 3, 3/1, 3/4, 3/5, 4, 4/1, 5/1, 5/1А 5/1Б, 5/2Б, 8, 8/2, 9, 9А, 11/1,14, 16,19, 19/1, 20, 20/1, 20а, 21, 21/1, 21/2, 21/1а, 21/б, 23, 23/2, 27/1, 30, 35/1, 43, 43/6, 43/13, 43/4б, 45, 45/12 Б, 45/5, 45/16 А, 45/11а, 57, база 3ЦКС МВД, Кржижановского 32а, 32/3, 34, 34/1, 40/1, 63/1, 65-109/1, 113, Беринга 1-10, 37, 38, 40, 120/3 Челюскина 1-5, 6, 6а, 6/1, 6/2, 7,9, 8/1, 8/ с дробями, 10, 11/4, 12, 12/1, 13/2,15, 15/2 25, 31, 37, 37/1, 37/4, 37/5, 37/5а, 37/6г, 39/6, 39/7, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4,39/6, 39/9а ,40, 42 41/4, 41/5, 41/4А, 42, 43, 43/3, 47, 47/2а, 53/7, 53/6, 53/8, Р. Зорге 4/2, ш. 50 лет Советской Армии 57, 61, питомник для передержки животных – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-17:00 – Маганский тр. 2 км 3/4, МП «Спутник-2» 16/6В, 16/7, 26/5, 30/2, 32/5, 32/3, 32/13, 36/8, 36/10, 36/12 – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

30 декабря:

09:00-14:00 – Воинская 9/2 – монтаж оборудования на подстанции;

09:30-12:00 – Х-Юряхское ш. 6 км 108 Б –допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-13:30 – СОТ «Черёмушки», Черемушки 4/3д, Сергеляхское ш. 6 км 2/1а, 38/1, Сергеляхское ш. 5 км 2/3, 2/4, 2/8, 4, 4/3д, 4/6, 6, 6/3, 6/3а, 8, 8/1, 8/4, 10/5, 12/1,12/10, 17/5, 28, 30, проезд Самсонова 16, Мерзлотная 42/7, 42/8– допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-14:00 – Вилюйский тр.5 км 5/2, 5/3 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ.

ГОРНЫЙ РАЙОН:

23 декабря:

11:00-16:00 – Ерт – работы в охранной зоне ВЛ;

11:00-16:00 – Дикимдя, Ерт, уч. Маай, КОС (канализационно-очистное сооружение) – работы в охранной зоне ВЛ.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

21 декабря:

11:00-16:00 – Ленск (мкр. «Разведчик», мкр. «Юкос», мкр. «Светлый», мкр. «Звёздный»: ул. 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Якутии, ул. Королёва, Озёрная, Комарова, Космонавтов, частично ул. Циолковского, Юбилейная; ул. Мелиораторов) – работы по технологическому присоединению;

24 декабря:

20:00-22:00 – Северная Нюя, Дорожный, Чамча, Орто-Нахара – работы в охранной зоне ВЛ.

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

21 декабря:

10:00-11:30 – Тумул (Десяткина) – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

10:00-14:00 – Нижний Бестях (мкр. ГНС, лесхоз, больница, Абалах, БАТП, Ленагаз, ЭТУС, администрация Мегино-Кангаласского района) – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ.

12:00-13:00 – Тюнгюлю (Горького) – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

13:00-14:00 – Тюнгюлю (Тюнгюлюнская) – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

14:00-15:00 – Тюнгюлю (Октябрьская) – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

15:00-16:00 – Тарат (Ворошилова) – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

16:00-17:00 – Тюнгюлю (Нагорная) – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ.

23 декабря:

14:00 – 15:00 – Хаптагай (Мира, Лесная, Тепличная, школьная)– допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ.

НАМСКИЙ РАЙОН:

22 декабря:

13:00-15:00 – Тастах (Аммосова, частично Дизельная, Зеленая, школа, котельная, детсад, музей, старая школа) – техническое обслуживание оборудование на подстанции.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

26 декабря:

11:00-18:00 – Хорула – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ;

14:00-18:00 – Дикимдя, Энгольжа, Чукар, Мальжагар, Малыкай, Хаты, Хорула – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ

14:00-18:00 – Энгольжа – текущий ремонт оборудования на подстанции.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

21-22 декабря:

10:00-14:00 – Сунтар (Санаторная ШИ-спальный корпус, детский сад, учебный корпус) — работы в охранной зоне ВЛ.

22 декабря:

12:00-16:00 – Хордогой, Нахара (сеть цифрового наземного вещания, оборудование сотовой связи Хордогой, АТС Хордогой, АТС Нахара, котельная школы Хордогой, ВОС Хордогой, котельная школы Нахара, здание МПЧ, Стационар Хордогой, ФАП Нахара, ветеринария Хордогой, МБОУ Чуораанчык – здание нового ДС, ДС Туллукчаан, ВТЛИ главный корпус, начальная школа, интернат, Нахаринская НШ, СКЦ Булууйээнэ, КСК Дьулуур, ДО Ситис лагерь отдыха) – работы в охранной зоне ВЛ.

26-30 декабря:

10:30-14:30 – Сунтар (Аэропорты Севера, Котельная стационара ПТД, котельная конторы ПТД, ООО Теплострой-Новая котельная, Учебный корпус 1 СТК, общежитие, стационар ПТД, нефтебаза Саханефтегасбыта) – работы в охранной зоне ВЛ.

27 декабря:

14:00-18:00 – Тюбяй, Ыгыатта (контейнер аппаратный с. Шея, базовая станция МТС, оборудование сотовой связи Тюбяй, АТС Тюбяй, котельная школы Тюбяй, ветучасток Тюбяй, ФАП Тюбяй, Шеинская ВА, Тюбяйская СОШ, детский сад, СКЦ Алгыс, музей, администрация Тюбяйского наслега) – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ;

14:00-18:00 – Хоро (сеть цифрового наземного вещания, оборудование сотовой связи, АТС, центральная котельная, ФАП, школа, детский сад, СКЦ Харысхал) – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ.

28 декабря:

14:00-18:00 – Эльгяй (частично: (ПАО МТС-базовая станция, оборудование сотовой связи Кюндяя, АТС Эльгяй, БШПД оборудование, ПАКУ, котельная СДК, котельная ДОУ «Кэнчээри», ВОС, ветлечебница Эльгяй, Амбулатория, УЦОЗ, ДОУ «Кэнчээри», ДОУ «Чуораанчык», ДОУ «Елочка», Эльгяйская СОШ, ВОС, здание ЭРМЭЦ, начальная школа, ДШИ, СКЦ Узор, Музей фольклора, Администрация с. Эльгяй) – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ;

14:00-18:00 – Кюндея – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

22 декабря:

10:00-12:00 – Сайды (Строителей 1, Лесная 1, Амгинская 4, 6, 8, 9,17, 27, Молодежная 2, 4, 3, 5, 14, 16, 17. 18, 23, 25) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-16:00 – Сайды (Парковая 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Молодежная 23, 25, Амгинская 14, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, Ойунского 2, 4) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

27 декабря:

10:00-12:00 – Хандыга (Коммунальная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, Первомайская 1,2, 5,7, 11, 13, пер. Чертогова 2, 4, 12, Фестивальная 1, 6, 7, Ойунского 5, 11, шиномонтаж, Ойунского 28, 30, Новая 3,4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, мебельный салон, магазин, вышка базовая станция) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

13:00-16:00 – Хандыга (Ойунского 28, 30, Новая 3,4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, мебельный салон, магазин, вышка базовая станция, Советская 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, Северная 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, Победы 1, 3, 4, 5, 6, 7) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

28 декабря:

10:00-12:00 – Хандыга (Ойунского 28, 30, Новая 3,4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, мебельный салон, магазин, Вышка базовая станция, Таежная 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, Заречная 1, 2, 3, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, Ойунского 21, 25, 27, 38, 40, гараж Лубягина, шиномонтаж) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-16:00 – Хандыга (Арктическая 1-8, Строда 17, Полярная 16, 18, 20, 22, Охлопкова 14, 16, 18, Лесная 1, 2, 34, 5, 7, 9, 11, 13, 22, 24, 26, 43, 45, 47, 49, 51, Полярная 1, 2, 3, 4, 5, автомойка, сауна, магазин, шиномонтаж, Мира 20) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

29 декабря:

10:00-12:00 –Хандыга (Строда 6, 8, 9, 11, 13, 15, Лесная 35, 39, 41, Арктическая 10, 12, 14, 16, 18) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

28 декабря:

13:00-15:00 – Октем (Октемская СОШ, АГАТУ, Петрова, Кононова, Озерная, Дружбы, Тепличная, Сайдыы, Еркен, Газовиков, Молодежная, Эллэй, Зоопарк, ресторан «Орто Дойду», заправка «Сибойл», кафе «Василек», телевышка) – работы в охранной зоне ВЛ.

В графике возможны изменения.

Также информация доступна на официальной странице энергокомпании, на канале энергокомпании в мессенджере Телеграм (ссылка: https://t.me/Yakutskenergo). Подпишитесь, это удобно!

Кроме того, график ремонтных работ энергетиков можно найти на информационных сайтах SakhaLife.ru, SakhaNews.ru, Sakhapress.ru

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

По информации оперативно-диспетчерской службы Центральных и Западных электрических сетей