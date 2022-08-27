Где и как в Якутске можно оплатить за ЖКУ?

В настоящее время все пункты приема платежей ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» в городе Якутске ведут очный прием потребителей, сообщает «Эхо столицы».

Кроме Центра обслуживания потребителей оплатить за предоставленные коммунальные услуги можно по следующим адресам:

— 202 мкр., корп. 15А, режим работы: вторник-пятница: 09.00-17.30, обед: 13.00-14.00; суббота: 10.00-15.30, обед: 13.00-14.00; воскресенье, понедельник — выходной.

— здание рынка «Белое озеро», ул. Можайского, 27А, режим работы: вторник-пятница: 10.30-18.30, обед: 14.00-15.00; суббота: 10.30-18.00, обед: 14.00-15.00; воскресенье, понедельник — выходной.

— здание «Якутжилстрой», ул. Каландаришвили, 25, режим работы: вторник-пятница: 09.00-17.00, обед: 13.00-14.00; суббота: 09.00-16.30, обед: 13.00-14.00; воскресенье, понедельник – выходной.

— п. Жатай, ул.Северная, 25/1, режим работы: понедельник-четверг: 09.00-16.45, обед: 13.00-14.00; пятница: 09.00-16.30, обед: 13.00-14.00; суббота, воскресенье: выходной.

— административное здание рынка «Манньыттаах», ул. Рыдзинского, 24 Б, режим работы: вторник-пятница: 09.00-17.00, обед:13.00-14.00; суббота: 09.00-16.30, обед:13.00-14.00; понедельник, воскресенье: выходной.

По всем остальным услугам (тех. присоединение к электрическим сетям, оформление субсидии ЖКУ, консультации у старшего кассира, заключение договоров на поставку услуг ПАО «Якутскэнерго»), прием по предварительной записи сохраняется. Данные услуги предоставляются в Центре обслуживания потребителей (ул. Ф. Попова, 21, режим работы: понедельник-пятница: 08.00-20.00, без перерыва, суббота: 09.00-18.00, без перерыва, воскресенье: выходной).

На сайте ПАО «ДЭК» для удобства клиентов в разделе «Запись в офис» обозначена наименьшая загруженность по дате и времени. Как показывает практика, лучше всего подходить до обеда в будние дни или в субботу.

Клиенты ПАО «ДЭК» могут произвести оплату онлайн следующими способами:

1. Через личный кабинет на сайте ПАО «ДЭК» (комиссия не взимается)

Платежи, осуществленные через сервисы п.2-п.6, облагаются комиссией с плательщика в момент совершения платежа, согласно тарифов, установленных банками.

2. В Сбербанке России и в системе «Сбербанк-онлайн» (комиссия 1%)

3. Через сервис «Телекард» и банкоматы ГПБ «Дальневосточный» (платежи, осуществленные через данный сервис, облагаются комиссией с плательщика в момент совершения платежа, согласно тарифов,

установленных банком)

4. Через Интернет-банки: «Росбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк» «Кукуруза (Евросеть)», «Золотая корона», «Все платежи», «Paystore», «e-Pos» и др.

сервисы, подключенные к системе «CyberPlat».

5. Через мобильное приложение «Квартплата+».

6. В отделениях почтовой связи АО «Почта России». В момент совершения платежа взимается комиссионное вознаграждение с Плательщиков, согласно установленных тарифов.