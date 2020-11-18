Где и как оплатить энергоресурсы в Мирном?

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» предлагает населению достаточно широкий выбор вариантов оплаты коммунальных услуг.

В г. Мирный оплату можно производить в пунктах приема платежей Энергосбыта, расположенных по адресам:

– ул. Тихонова, д.9 (здание МФЦ).

Режим работы – понедельник-пятница: с 10.00 до 18.00, перерыв — с 14.00 до 15.00; суббота, воскресенье – выходной.

– пр-кт Ленинградский, 38/1

Режим работы – понедельник – пятница: с 09.00-18.00, без перерыва; суббота: с 10.00 до 14.30, без перерыва; воскресенье: выходной.

При посещении пунктов приема платежей гражданам необходимо строго соблюдать следующие правила – входить в помещение только в защитных медицинских масках и перчатках, соблюдать дистанцию между посетителями. Энергокомпания провела все подготовительные мероприятия для обеспечения безопасности здоровья посетителей и персонала к началу очного приема клиентов. В зонах ожидания предусмотрена специальная разметка, которая устанавливает социальную дистанцию между клиентами, постоянно производится дезинфекция помещения.

Тел. для справок 8 (41136) 74-4-05.

Обращаем внимание, что оплатить потребленные энергоресурсы ПАО «Якутскэнерго» можно дистанционно на сайте энергокомпании: www.yakutskenergo.ru

— через «Личный кабинет» (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»);

— без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой»).

По вопросам регистрации и работы электронного сервиса можно обратиться в контакт-центр Энергосбыта по тел. 8 800 100 22 05.

Прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии также можно произвести в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).