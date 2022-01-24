Коронавирус
Где и как медику записаться в добровольцы?
В медучреждения Якутии объявлена добровольная мобилизация медиков, не работающих по специальности, для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом в ходе брифинга сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина.
Профессоры медицинского института СВФУ начали давать медицинские консультации в колл-центре.
Медицинским организациям города Якутска на безвозмездной основе министерствами и ведомствами предоставлены 63 автотранспорта.
Для работы в медицинских организациях на период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направлены 319 студентов медицинского колледжа и медицинского института.
Телефон для справок 8(4112)506353 – отдел кадров Министерства здравоохранения РС(Я).
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