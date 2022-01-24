Где и как медику записаться в добровольцы?

В медучреждения Якутии объявлена добровольная мобилизация медиков, не работающих по специальности, для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом в ходе брифинга сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Профессоры медицинского института СВФУ начали давать медицинские консультации в колл-центре.

Медицинским организациям города Якутска на безвозмездной основе министерствами и ведомствами предоставлены 63 автотранспорта.

Для работы в медицинских организациях на период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направлены 319 студентов медицинского колледжа и медицинского института.

Телефон для справок 8(4112)506353 – отдел кадров Министерства здравоохранения РС(Я).

Резюме направлять на адрес электронной почты: Otdelkadrov.mz14@yandex.ru