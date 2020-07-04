Где был сегодня Ил Дархан?

Сегодня, 4 июля, глава Якутии Айсен Николаев побывал в новых объектах Якутска. В маршрут объезда Ил Дархана были включены объекты, строительство которых финансируется с привлечением федеральных и региональных бюджетных средств, – Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина и Международная Арктическая школа, два участка дорог – на перекрестке улиц Курашова и Пояркова и на улице Новая в поселке Пригородный.

Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина полностью готов к открытию. Коллектив Центра ждет разрешения на открытие, которое планировалось приурочить ко Дню космонавтики – к 12 апреля, но было отложено из-за сложной эпидситуации.

В Центре будет размещен музей авиации РС(Я). Просторные помещения позволяют проводить широкую культурно-досуговую деятельность с максимальным охватом населения.

Главе Якутии продемонстрировали зрительный зал на 500 мест, который оснащен современным интерактивным оборудованием.

Строительство Центра началось еще в 2015 году по проекту государственно-частного партнерства. «Прекрасный объект. На мой взгляд, это лучший центр в республике с точки зрения современных подходов к оформлению, дизайну, интерьеру, качеству отделки, функциональности, оснащенности современной аппаратурой», — отметил Айсен Николаев.

Он выразил уверенность в том, что данный объект будет способствовать развитию культурной жизни Якутска и станет центром притяжения для креативных индустрий.

В Международной Арктической школе также завершены все строительные работы, в данное время идет укомплектование оборудованием. По технической оснащенности Арктическая школа самая лучшая по республике и одна из лучших на Дальнем Востоке.

Глава отметил, что современные подходы к оснащению, содержанию, формам обучения на уровне лучших мировых стандартов, которые были заложены в самом начале, позволят сделать Арктическую школу лучшей школой Якутии.

Международная Арктическая школа готовится к первому набору учащихся. Открыт прием заявлений. Глава призвал родителей одаренных детей обратить на это особое внимание.

Глава осмотрел перекресток улиц Курашова и Пояркова, где идет реконструкция дорожного полотна с целью увеличения количества полос. В Пригородном на улице Новая укладывается асфальтовое покрытие.

Айсен Николаев отметил, что в пригородах дорожное строительство идет нормальными темпами, в отдельных случаях наблюдается опережение графика. В Якутске по ряду улиц имеется отставание от графика.

«Сегодня даны четкие поручения, чтобы отставание в ближайшее время было ликвидировано, и мы смогли обеспечить завершение дорожных работ в срок, чтобы не повторить ситуацию прошлого года, когда асфальт укладывали в снег. Сегодня именно по этим улицам мы имеем много нареканий по асфальту, по тротуарам. В кратчайшие сроки эти дороги также необходимо привести в соответствие», — отметил глава.