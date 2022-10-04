Где браконьеры, там и госинспектор Александров.

Заповедная Якутия в лицах. Владислав Александров: «Жить во благо сохранения живой природы».

Не только домашние животные нуждаются в защите и заботе, но и дикие животные, обитающие в лесу. Сегодня задача по сохранению и восстановлению животного мира в заповедных территориях республики возложена на работников Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природных парков Якутии. Во Всемирный день защиты животных мы продолжим знакомство с нашими специалистами – потрясающими людьми, которые работают на ООПТ и берегут дикую природу. Знакомьтесь, старший госинспектор ООПТ Мирнинского района, Владислав Парфеньевич Александров.

Учитель физкультуры, ставший охотоведом и экологом.

Владислав Парфеньевич Александров родился 23 августа 1953 года в Эльгяйском наслеге Сунтарского района. После окончания средней общеобразовательной школы, он ушел служить в ряды Советской Армии. А после службы женился. Образование получал в Вилюйском педучилище по специальности «Учитель физкультуры», он занимался вольной борьбой и мас-рестлингом. Но жизнь его привела на Север, охранять природу. Переехав в Абыйский район, на родину супруги, не найдя работы по специальности, молодой парень устроился на работу в Управление охотничье-промыслового хозяйства в должности охотничьего инспектора. Вот уже 42 года Владислав Александров выполняет благородную миссию – охраняет природу и ее богатства.

— В Абыйском районе деятельности инспектора я посвятил 30 лет, мое становление как человека и специалиста прошло там, также на протяжении 11 лет я проработал инспектором охраны природы в Оленекском районе. Имея за спиной большой опыт работы на севере, я знаю, что в эту профессию приходят не просто так, это призвание, особенно, если это связано с природой.

Он поступал в Харьковское военное училище на летчика, переезжал в Мирнинский район, но как признается, возвращался всегда в северные районы: в диковинную природу, где простор и свобода, мороз и солнце, бесконечные зеленые луга и леденящий мороз.

— Наш край богат охотничьими ресурсами, и мы призваны эти ресурсы беречь и сохранять, нельзя бесконечно брать у природы, нужно знать меру.

Поддержка наставников и коллег.

Владислав Парфеньевич признается, что работа госинспектора охотнадзора не легка, трудовой путь бывает тернистым, и жалобы поступают на госинспекторов, которые всегда на передовой охраны природы.

— Я сталкивался с такой ситуацией, что и оговаривали в серьезном деле, но был оправдан. Бывало, что и увольняли с работы. Но что бы ни случалось в жизни, я все-равно возвращался к себе — на работу. Такие испытания делают нас сильнее, крепче духом и не надо никогда сдаваться, эти сложности тернисты, но преодолимы.

В нелегкие времена его поддерживали коллеги из Управления охотничье-промыслового хозяйства Петр Уколов, Анатолий Максимов, Владимир Сантаев, Николай Дядин и Афанасий Дохунаев.

— Они были моими наставниками и надежной поддержкой. Николай Семенович Дядин, начальник отдела Охотнадзора, человек которого я очень сильно уважаю. Он как-то мне сказал: «Владислав Парфеньевич, когда встречаешь нарушителей, если ты объясняешь правила, разговариваешь с ними спокойно, и они говорят тебе «спасибо», значит ты на верном пути и работу провел правильно. Нельзя в каждом человеке видеть нарушителя и голословно обвинять его».

Его советы для молодого инспектора остались в трудовой практике как заповедь, которую он передает начинающим охотоведам.

Сегодня он так же с благодарностью вспоминает и ценит поддержку Якова Сивцева, директора ГБУ РС (Я) «ДБР ООПТ и ПП», который не оставил Владислава Парфеньевича одного в сложной ситуации.

Одним из идейных вдохновителей и наставником инспекторов охраны природы он считает первого министра охраны природы Якутии Василия Гаврильевича Алексеева.

— При нем все федеральные и региональные структуры работали сообща, он объединял и поддерживал всех работников охраны природы. И не было такого, что у нас не получалось, я не боюсь сложностей, нововведений, законы меняются, дополняются, но законы Охраны Природы неизменны. «Один раз проиграете, пять раз выиграете», — говорил нам Василий Гаврильевич.

Где браконьеры, там и госинспектор Александров.

Благодаря компетентной работе старшего госинспектора Владислава Парфеньевича, организована работа всех госинспекторов Мирнинского района. На высоком уровне проводятся все плановые работы по зимнему маршрутному учету животных, мониторингу состояния окружающей среды и надзорная деятельность.

С 2019 года он входит в состав специального отряда «Запад», специализирующийся на изучении и охране путей миграции дикого северного оленя. Владислав Александров и его ученики Касьян Новгородов, Николай Сорокуомов составили основной костяк этого отряда в Якутии. В рамках данных мероприятий, проводимых спецотрядом «Запад», на протяжении двух лет проверено более 400 граждан производивших охоту на угодьях, осмотрено и досмотрено более 150 транспортных средств, выявлено 177 правонарушений в области охоты, изъяты 71 единиц охотничьих ружей незаконной охоты, 10 ед. капаканов, 53 туш незаконно добытых оленей, 6122 штук пантов с общим весом 5795кг, 11 соболей, 1 лось, 1 глухарь. 5 материалов дела переданы МВД РС (Я) для возбуждения уголовного дела.

— Про меня говорят, что работаю там, где браконьеры, передвигаюсь по районам как по шахматной доске. Но так не бывает. Где дикий северный олень (ДСО), туда и люди следуют. В Абыйском районе раньше обитало 120 тысяч Яно-Индигирской популяции дикого северного оленя, сейчас этот вид истреблен. За 40 лет работы я изучил пути миграции ДСО, знаю маршруты охотников, слышу от людей кто куда собирается. Ну и внутренняя интуиция срабатывает. Мало обнаружить незаконную деятельность, нужны основания и грамотно оформленные материалы. Когда мы конфисковали более 6000 штук пантов ДСО, вывезенные с Красноярского края в Якутию, работали на морозе несколько дней, каждый мешок проверяли, считали сколько пантов в нем находятся, взвешивали, пронумеровывали и вешали бирки. Если всю эту работу не проделаешь, то ты проиграешь дело в суде. Тогда разбираться прилетали два юриста с Москвы, которые пытались доказать правоту людей, занимающихся незаконной деятельностью. Но мы, северные охотоведы, не хуже подкованы в знаниях природоохранных законов и прекрасно отличаем по виду и длине, когда были срезаны панты с оленя. Именно наша республика вносила изменения в федеральные Правила охоты о том, что с живого оленя панты не срезают. В Красноярском крае очень большая популяция ДСО и мало госинспекторов, им сложно контролировать вывоз незаконной продукции. Наш спецотряд «Запад» работает с красноярскими коллегами в тесной связке, охраняя ценнейший вид охотничьего ресурса.

В Якутии сегодня остро стоит вопрос охраны популяции диких северных оленей тундровой популяции. С помощью спутниковых ошейников проводится мониторинг путей миграции диких оленей, в период массовой миграции оленей вводится усиленный режим охраны на территории охотничьих угодий, где пролегает путь миграции, проводится охрана мест переправы оленей через реки, для контроля оборота мяса и дериватов оленей, устанавливаются блокпосты на зимниках. Благодаря взаимодействию и координации действий с WWF России и налаженным деловым контактам с коллегами из Красноярского края, установлен контроль над транзитным каналом вывоза дериватов и продукции охоты из Красноярского края через Республику Саха (Якутия).

Экология начинается с семьи.

— Как человек, который работает на защите природы 41 год, я видел много изменений, сейчас в образовательных учреждениях стали проводить экологическое просвещение. Нас в детстве этому в школе не учили, но бережное отношение человека с природой и ко всему живому должны формироваться с самого детства, практически с молоком матери, так как взрослого бережно относиться к окружающей среде очень сложно. Нас в детстве родители ругали за сорванную ветку и причитали: «Ты наносишь вред природе». Я впитал эти учения от родителей совсем маленьким, и убежден, что любви к природе и родине нас должны учить дома. Если заглянуть во двор жилого дома, то там чисто, за чистоту мы принимаем чистоту во дворе жилого дома, а за нашими дворами картина другая. И тут необходимо говорить: «Экология начинается с семьи, а не со двора», через красоту природы и бережного отношения к ней меняется и образ жизни.

Наши дети – наша лучшее продолжение.

Его гордость, дочь Влада Александрова пошла по его стопам, выбрав охрану природы как призвание всей жизни. Влада сейчас благополучно работает старшим госинспектором Мирнинского комитета государственного экологического надзора. По мнению Владислава Парфеньевича, упорство Влада унаследовала от него. Он убежден, что его дети – лучшее продолжение и его последователи. Владислав Александрович сегодня четырежды счастливый дедушка.

Его ученики стали для него как родными детьми, охотоведы Дирекции биологических ресурсов, ООПТ и природных парков Якутии Касьян Новгородов и Николай Сорокоумов учились, глядя на него, работая с ним еще в Абыйском и Оленекском районах. Свои знания, опыт и любовь к родной природе Владислав Александров передал им. В свои 69 лет он продолжает ездить с ними в дальние рейды пресекать факты незаконной охоты.

— Если ты вызвался быть защитником природы, то тебе не надо бояться сложностей, учите законы, читайте много, будьте настырными, умейте доказывать свою правоту. Поражения бывают, и это тоже полезный и необходимый опыт, нет человека, который не ошибается. И главное, нужно понимать людей, кто есть настоящий нарушитель, а кто по воле случая стал нарушителем.

В 2011 году госинспектор охраны природы Александров с Мирного перевелся в Оленекский район, его призвали на помощь, когда там участились случаи браконьерства. Свою работу он всегда начинает с беседы с каждым гражданином, поясняет правила охоты, пожарной безопасности в лесах и призывает к строгому соблюдению режима ООПТ. Он много материалов пишет для газет на эти темы, выступает по радио и на телевидении. Селяне к госинспектору Александрову относятся с благодарностью и уважением. Именно оленчане рапортовали его к награде «Заслуженный работник охраны природы РС (Я)».

Владислав Парфеньевич человек, который живет по закону и велению природы, и этому учит людей. Учит, чтобы каждый из нас гордился тем, что его родина такая: разная, прекрасная, жаркая, холодная, хрупкая и суровая.

Награды:

— Почетное звание «Заслуженный работник охраны природы РС (Я)»,

— Почетная грамота Минприроды РС (Я),

— Почетный знак «Отличник охраны природы»,

— Почетный знак «Ветеран охраны природы РС (Я)»,

— Почетный знак «Отличник охотничьего хозяйства»,

— Почетная грамота Депохоты РС (Я),

— Знак «За заслуги в охране охотничьих ресурсов»,

— Нагрудный знак «За вклад в заповедное дело» Минэкологии РС (Я),

— Почетная грамота Минэкологии РС (Я),

В 2022 году Владислав Парфеньевич награжден Знаком «Почетный работник охраны природы» Минэкологии РС (Я).

ГБУ РС (Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков».