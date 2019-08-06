ГЧП: В Ленском районе открыт детсад

В Ленске 5 августа состоялась торжественная церемония открытия детского сада «Теремок» на 315 мест. Ленчан со значимым событием поздравили глава Якутии Айсен Николаев и члены кабмина республики.

Глава отметил, что детский сад построен с использованием механизма государственно-частного партнёрства. Появление таких детских садиков – это всегда большой шаг в развитии дошкольного образования. В наших дошкольных учреждениях, уверен Айсен Николаев, дети должны получать полноценное дошкольное образование, «чтобы, выходя из детского сада они умели читать, получали навыки, в том числе компьютерной графики, были полностью подготовлены к обучению в школе».

«Этот прекрасный подарок, который сегодня получают дети города Ленска, конечно же, позволит образованию города и Ленского района выйти на новый уровень. Хотелось бы, чтобы таких объектов в республике было всё больше и больше», – сказал руководитель республики на открытии.

Жители Ленска выразили благодарность руководству республики за новое здание детского сада с современным оборудованием и просторными детскими площадками. В детском саду будет создана атмосфера доброжелательности, гармонии и добра, формироваться интересы к традиции и развиваться физические и творческие способности маленьких жителей Ленска.

Дошкольное учреждение построено в рамках соглашения государственно-частного партнерства компанией «Кинг – 95». Сюда будут переведены 184 воспитанника детского сада «Теремок» и приняты 130 малышей 2017 года рождения.

В современном каменном здании имеются музыкальный, спортивный залы и бассейн. Группы полностью оснащены игровой и детской мебелью, которые соответствуют требованиям ФГОС. Ввод детского сада обеспечит принципиально новые условия для развития юных ленчан.

Напомним, что Якутия – один из регионов с наилучшими демографическими показателями. С ростом рождаемости населения, в первую очередь, растет потребность мест в детских садах. Пик напряженной ситуации в сфере дошкольного образования пришелся на 2010 год. Тогда были приняты стратегические решения по созданию новых мест в детских садах по нескольким направлениям: строительство новых объектов, приобретение готовых помещений, государственно-частное партнерство, поддержка индивидуальных предпринимателей в сфере дошкольного образования.

До конца текущего года в республике будет введено более 20 детских садов, в том числе 10 объекта по государственно-частному партнерству, 10 — за счёт федерального и регионального бюджетов, 6 — в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Якутия в XXI веке». В планах последующих трех лет — ввод 35 детских садов на 4722 места, в том числе 15 ясельных групп на 1039 мест для детей до трех лет.

Добавим, что строительство школ и детских садов, улучшение их материально-технической базы – один из приоритетов новой социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке по поручению Президента страны Владимира Путина.