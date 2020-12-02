«Газпром трансгаз Томск» реализует в Ленске новые соцпроекты

26 ноября в режиме видеоконференции состоялось совещание генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислава БОРОДИНА с руководством города Ленска Республики Саха (Якутия) по обсуждению итогов совместной работы и планов сотрудничества между ООО «Газпром трансгаз Томск» и муниципальным образованием «Город Ленск».

Участники мероприятия обсудили итоги социального партнерства компании и города, наметили планы совместной работы.

Александр ХОРУНОВ, глава администрации города Ленска, поблагодарил компанию за реализацию социальных проектов на территории муниципального образования. А также выразил уверенность, что сотрудничество ООО «Газпром трансгаз Томск» с горожанами будет носить долгосрочный характер.

— В числе реализованных при поддержке ООО «Газпром трансгаз Томск» проектов — оснащение города современными спортивными площадками, приобретение реабилитационного оборудования для инвалидов, помощь ветеранам, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, — отметил Александр Хорунов. — В начале пандемии коронавирусной инфекции компания откликнулась на наши просьбы и оказала помощь местной больнице на приобретение средств индивидуальной защиты.

Отдельной темой совещания стало обсуждение вопросов профессиональной подготовки молодежи. Компания заинтересована, чтобы эксплуатация магистрального газопровода «Сила Сибири» была обеспечена квалифицированными кадрами. Участники совещания обсудили перспективы подготовки специалистов для Ленского ЛПУМГ на базе местного технологического техникума.

Ранее ООО «Газпром трансгаз Томск» была оказана благотворительная помощь техникуму, приобретено учебное оборудование для оснащения лаборатории по профессиям «Мастер по обслуживанию магистральных газопроводов» и «Машинист технологических насосов и компрессоров» на сумму свыше 2 млн рублей.

Владислав Бородин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск», отметил, что город Ленск и Ленский район являются для компании стратегически важными территориями. Именно здесь началось строительство «Силы Сибири», создано первое линейное производственное управление магистральных газопроводов для эксплуатации экспортного газопровода. Здесь был сформирован первый полноценный коллектив газовиков.

— Наше сотрудничество ведется по многим направлениям. Оно началось в период реализации инвестиционного проекта и продолжается сегодня в рамках решения производственных задач, подготовки кадров, трудоустройства местного населения, совместных социальных и благотворительных проектов, — подчеркнул Владислав Бородин. — При организации взаимодействия с Ленском, как и с другими территориями, мы будем и впредь ориентироваться на долгосрочное партнерство.

По итогам совещания было принято решение о подготовке соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром трансгаз Томск» и муниципальным образованием «Город Ленск» Республики Саха (Якутия), в котором будут определены основные перспективы и механизмы взаимодействия сторон на трехлетний период.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», участвующее в реализации Восточной газовой программы (ВГП). Он подразумевает создание на Востоке страны новых центров газодобычи и единой системы транспортировки топлива российским потребителям в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке на долгосрочную перспективу.

Компания обеспечивает эксплуатацию более 11,7 тыс. км магистральных газо- и нефтепроводов. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет свыше 21 млрд куб. м. Численность персонала составляет более 9000 человек.

Общая сумма помощи, оказанной за период 2014–2019 гг. компанией организациям Ленска, составила более 8,5 млн рублей. Средства были направлены на решение первоочередных социальных проблем муниципальных образований.