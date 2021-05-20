Газпром трансгаз Томск провел первую часть диагностики Силы Сибири

Специалисты компании «Газпром трансгаз Томск» завершили первую часть работ по внутритрубной дефектоскопии (ВТД) участка линейной части магистрального газопровода протяженностью почти 800 километров. Второй этап работ запланирован на следующий год.

Гарантия безопасности

Внутритрубная дефектоскопия проводится для оценки реального состояния газопроводов без остановки транспортировки газа. Работы позволяют выявлять различные нарушения и дефекты. Ежегодно специалисты компании «Газпром трансгаз Томск» проводят ВТД, обследуя до двух с половиной тысяч километров магистральных газопроводов. При этом каждая магистраль проверяется таким способом минимум раз в десять лет, но особо важные участки – каждые три года.

Диагностику газопровода «Сила Сибири» провели заранее — в начале второго года эксплуатации, из-за особых условий прокладки. Некоторые его участки проходят в скальных породах, которые могут повредить трубы. Кроме этого, в начальный период эксплуатации газопровод дает осадку.

“Все понимают, что это очень важный объект. Актуальность ВТД здесь даже выше, чем для любого другого экспортного газопровода. Ведь устранить аварийную ситуацию на «Силе Сибири» в зимний период очень сложно: и у грузоподъемной, и у землеройной техники гидравлика не работает уже при -35 градусах. Так что нужно предупредить любую потенциальную возможность возникновения аварийной ситуации, обеспечить запас прочности газопровода. Без проведения внутритрубной дефектоскопии сделать это невозможно”, – поясняет начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» Павел Огрызков.

Опыт для сотрудников

Специалисты компании приступили к работам по внутритрубной дефектоскопии ещё зимой. Они обследовали участок протяженностью почти восемьсот километров, включая три перехода, проложенных по дну рек Нюя и Лена.

В зоне ответственности Ленского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Томск» находится более 550 км «Силы Сибири» – от Чаяндинского месторождения до 566-го км, включая узел подключения компрессорной станции КС-2 «Олёкминская» («Петр Бекетов») и подводный переход через р. Лена. Сотрудники филиала совместно с подрядной организацией первыми приступили к внутритрубной дефектоскопии.

Контролировал работы по ВТД куратор филиала, главный инженер – первый замдиректора Алтайского ЛПУМГ Павел Торбеев. Диагностику начали проводить в середине января, однако успели пропустить очистное оборудование только по одному участку, поскольку в Якутии установились морозы до -50 градусов, которые держались продолжительное время. Проводить дефектоскопию при такой температуре нельзя, так как сталь становится хрупкой, и это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Поэтому работы проводятся при температуре не ниже -40 градусов. Диагностические снаряды подогревали с помощью специального оборудования.

Когда погода позволяла, специалисты работали в круглосуточном режиме. В ВТД задействовали все службы филиала, а диспетчеры были на связи с коллегами из ООО «Газпром добыча Ноябрьск», которые обеспечивали подачу газа в магистраль с Чаяндинского месторождения.

“Несмотря на сложные условия, мы выполнили все поставленные задачи. Наши сотрудники продемонстрировали высокую степень ответственности, профессионализм и показали, что могут качественно работать в любую погоду”, — рассказал начальник Олекминской промплощадки Ленского ЛПУМГ Максим Качалов.

Отмечается, что аналогичные работы проведены на участке от 556-го км до КС-3 «Амгинская» («Максим Перфильев»), который находится в зоне ответственности Алданского ЛПУМГ.

Специалисты запустили и приняли шесть снарядов, имеющих индивидуальное предназначение: очистка, профилеметрия, дефектоскопия. Филиал справился с поставленными задачами благодаря общим усилиям мобильных постов, комплексной бригады и всех служб предприятия.

Необходимо отметить, что данные, полученные в ходе ВТД, анализируются, и на их основе специалисты разрабатывают рекомендации о необходимости шурфовок и выполнения ремонтных работ. По словам экспертов, при строительстве газопровода применялись очень жесткие меры строительного контроля, поэтому вероятность появления опасных дефектов в ближайшие годы практически исключена.

СПРАВКА

ООО «Газпром трансгаз Томск» активно участвует в реализации государственной Восточной газовой программы, которую Министерство промышленности и энергетики РФ утвердило осенью 2007 года. По поручению Правительства России координатором работ назначено ПАО «Газпром».

В рамках реализации программы на Дальнем Востоке России и в Восточной Сибири активно формируются новые центры газодобычи, а также единая система транспортировки газа. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям регионов РФ на долгосрочную перспективу и сформировать новый мощный канал экспорта российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.