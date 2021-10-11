«Газпром нефть» и Якутский научный центр СО РАН настроены на сотрудничество

Встреча сторон проходила в Якутске с 6 по 8 октября. За это время представители одной из крупнейших нефтяных компаний России ознакомились с работой и потенциалом Якутского научного центра и выразили готовность к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.

6 октября представители ПАО «Газпром нефть» и Объединенного научно-технологического института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого посетили лаборатории и производственные цеха институтов Якутского научного центра СО РАН — Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН и Института проблем нефти и газа СО РАН. Вечером того же дня состоялось совещание с участием председателя ЯНЦ СО РАН, член-корреспондента РАН Михаила ЛЕБЕДЕВА, руководителей научных институтов и представителей компании.

«Газпром нефть» представляли директор программ технологического развития ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ» Антон СМИРНОВ, начальник отдела АО «Мессояханефтегаз» Анна КУРЧАТОВА, главный инженер Объединенного научно-технологического института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, заведующий лабораторией ресурса материалов НТК «Новые технологии и материалы» Борис ЕРМАКОВ и руководитель направления НТК «Новые технологии и материалы» Объединенного научно-технологического института СПбПУ Василий ТОКАРЕВ.

Открывая совещание председатель ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев подчеркнул, что ПАО «Газпром нефть» — это компания с мировым статусом, имеющая очень серьезные технологические наработки, ведущая тесные совместные исследования и проекты с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

«ПАО «Газпром нефть» начинает строительство объектов, в том числе и социальных объектов в Арктической зоне Российской Федерации и поэтому в данное время представителей компании очень интересуют проблемы и тонкости ведения деятельности в Арктике. Буквально 3 недели назад у меня была встреча с Заместителем Генерального директора ПАО «Газпром нефть», профессором Марсом Магнавиевичем ХАСАНОВЫМ, и я могу сказать, что «Газпром нефть» нацелена не только на промышленное освоение, но и на комплексное развитие Арктического региона, в том числе и на создание в Арктической зоне комфортных благоприятных условий для жизни», — сообщил Михаил Петрович.

Директор программ технологического развития ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ» Антон Смирнов в своем выступлении рассказал о деятельности Научно-технического центра «Газпром-нефти» и объяснил, что основная задача Центра — это обеспечение взаимодействия между бизнесом и наукой, в том числе для повышения эффективности строительства. «Мы не просто так приехали с представителями Политеха. В моем понимании Политех мог бы выступить проводником для взаимодействия между нами», — подчеркнул Антон Павлович в ходе обмена мнениями с руководителями институтов Якутского научного центра СО РАН.

Анна Курчатова, начальник отдела АО «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» (оператор проекта) и ПАО «НК «Роснефть»), рассказала о деятельности предприятия. «Мессояханефтегаз» занимается добычей нефти на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Главный инженер Объединенного научно-технологического института СПбПУ, заведующий лабораторией ресурса материалов НТК «Новые технологии и материалы» Борис Ермаков и руководитель направления НТК «Новые технологии и материалы» Василий Токарев ознакомили собравшихся с деятельностью научно-технологического комплекса университета, с научными исследованиями и разработками знаменитого Политеха.

7 октября делегация посетила Якутский газоперерабатывающий завод АО «Сахатранснефтегаз», где состоялось рабочее совещание с руководством и специалистами АО «Сахатранснефтегаз» по вопросам особенностей строительства и эксплуатации объектов предприятия в экстремальных условиях Севера.

Затем гости побывали на научной станции «Спасская Падь» Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, расположенной в 30 км севернее Якутска.

Заместитель председателя ЯНЦ СО РАН по науке и международным проектам, главный научный сотрудник ИБПК СО РАН, доктор биологических наук Трофим МАКСИМОВ ознакомил представителей «Газпром нефти» с работой станции, рассказал о мониторинге мерзлотных экосистем в период декарбонизации и углеродного рынка. «Спасская падь», основанная еще в 1952 году Институтом леса и древесины им. В.Н. Сукачева СО РАН (г. Красноярск), и переданная на баланс ИБПК СО РАН в 1992 году, является единственной станцией в мире, которая сравнивает научные методологии ученых Азии и Европы (проекты CarboEurope и AsiaFlux). Здесь в лесном массиве площадью свыше 442 гектаров ученые из 18-ти стран ежегодно проводят междисциплинарные исследования по проблеме глобального климата.

Заместитель председателя ЯНЦ СО РАН по науке и техническим проектам, доктор технических наук Николай ГОЛИКОВ представил гостям подробный доклад о технических разработках и научных исследованиях институтов Центра. Заместитель директора Института проблем нефти и газа СО РАН, кандидат технических наук Николай ШАДРИНОВ рассказал о возможностях Института, где разрабатываются морозостойкие резины, полимерные композиционные материалы, дорожно-строительные материалы, решаются проблемы гидратообразования при добыче и транспортировке нефти и газа, создаются биопрепараты для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

На следующий день делегация посетила Институт мерзлотоведения СО РАН, где гости ознакомились с подземной лабораторией и встретились с директором ИМЗ СО РАН, доктором геолого-минералогических наук Михаилом ЖЕЛЕЗНЯКОМ.

На итоговом совещании стороны пришли к соглашению о создании рабочей группы по разработке трехстороннего договора о сотрудничестве между ПАО «Газпром нефть», ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» и Объединенным научно-технологическим институтом СПбПУ.