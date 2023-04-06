«Газпром межрегионгаз» высоко оценил партнерство с Сахатранснефтегаз

4 апреля состоялось рабочее совещание с участием генерального директора Группы «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова и генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Алексея Колодезникова по теме реализации программы развития газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы, в том числе социальной газификации.

В ходе совещания стороны большое внимание уделили вопросам газификации Ленского, Алданского, Нерюнгринского и Олекминского районов, а также вопросы финансирования и технические проекты. Кроме этого, руководители газовой компании обсудили ход реализации проекта социальной газификации в республике.

Как отметил Сергей Густов, газификация регионов Дальнего Востока – одно из важнейших направлений работы Группы «Газпром межрегионгаз».

«Для успешного решения задач по их газификации и догазификации крайне важно тесное сотрудничество всех участников процесса – Единого оператора газификации, региональных операторов и властей субъекта. В Якутии мы чувствуем поддержку на всех уровнях и не сомневаемся в том, что реализуем все намеченные планы», — подчеркнул Сергей Вадимович.

В свою очередь Алексей Колодезников поблагодарил коллег за высокую оценку, эффективное сотрудничество и отметил, что по предварительным планам в этом году также планируется перевыполнение планов по социальной газификации.

«Уверен, что в 2023 году, объявленного Главой Якутии Айсеном Сергеевичем Николаевым Годом труда, мы эффективно выполним планы по социальной газификации и ударно начнём газификацию новых районов республики», — сказал Алексей Колодезников.

Отметим, что Группа «Газпром межрегионгаз» является Единым оператором газификации субъектов страны, а национальная нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз» — региональным оператором газификации.