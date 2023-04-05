05.04.2023
13:45
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Якутия

Газпром газификация и СТНГ обсудили вопрос газификации двух поселений Ленского района

В ходе командировки в Санкт-Петербург генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников принял участие в рабочем совещании с заместителем генерального директора по строительству объектов газификации ООО «Газпром газификация» Тимуром Оздоевым.

Ключевой темой обсуждения стало строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции до наслегов Беченча и Мурья Ленского района.

Напомним, что газификация данных наслегов будет осуществлена в рамках подписанной Главой Якутии Айсеном Николаевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером Программы развития газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия).

«По итогам совещания пришли к договоренности, что национальная нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз» будет строить внутрипоселковые сети. Работы начнутся уже в этом году, — отметил генеральный директор компании Алексей Колодезников. — Также решили другие технические вопросы, касающиеся проекта межпоселкового газопровода. Газификация данных наслегов позволит обеспечить надежное отопление и повысит комфорт проживания ленчан».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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