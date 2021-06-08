«Газпром добыча Ноябрьск» окажет Витиму финансовую помощь

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и администрация посёлка Витим Ленского района Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве на 2021 год.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и администрация посёлка Витим Ленского района Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве и финансировании социальных проектов на 2021 год. Подписи под документом поставили генеральный директор компании Антон Джалябов и глава поселка Виктор Ни.⠀

Стороны договорились продолжать партнёрские отношения для развития экономики муниципального образования, стимулирования инвестиционных и инновационных проектов. В рамках соглашения «Газпром добыча Ноябрьск» окажет финансовую помощь в размере 1 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на нужды витимской больницы.

За последние 10 лет объём социальных инвестиций ноябрьских газовиков в Ленский район составил более 21,5 миллиона рублей.⠀

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее общество

ПАО «Газпром», осуществляющее разработку семи месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в Камчатском крае и в Республике Саха (Якутия).

В «Газпром добыча Ноябрьск» внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив компании насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис находится в г. Ноябрьске.