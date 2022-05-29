Газовых дел мастер Леонид Ефремов

Одним из ключевых подразделений Линейно-производственного управления магистральных газопроводов является Линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС). Основная задача ЛЭС – обеспечение бесперебойной подачи газа потребителю по зонам ответственности. Заречный участок обслуживает газифицированные сёла Мегино-Кангаласского и Чурапчинского улусов.

Герой очередного выпуска рубрики «Сахатранснефтегаз в лицах» Леонид Ефремов, работающий в компании почти 10 лет, как раз является мастером заречного участка. Он рассказал о работе, о себе и о важных аспектах своей жизни.

— Я не думал, что свяжу свою жизнь с газовой отраслью. Я ведь окончил ещё и Майинскую музыкальную школу им. М.К. Поповой по специальности духовых инструментов «альт» и «тенор». Сейчас получается, что музыка стала больше хобби. После школы поступил в Якутский государственный инженерно-технический институт на сварщика и уже там впервые столкнулся с газовой промышленностью – я проходил практику в «Якутгазстрое».

Как рассказывает наш герой, он и тогда ещё не мог предположить, что придёт в газификацию. Его семья и близкие люди не были газовиками.

— Скажу честно – после окончания института успел поработать и машинистом, и охранником, и слесарем, и инженером по сварке в частных и муниципальных организациях. Так продолжалось вплоть до 2013 года. Да и семья моя не имеет отношения к газовой отрасли. Отец всю жизнь работал трактористом и об этом же я мечтал в детстве. Мама проработала в сфере социальной защиты населения.

Леонид Ефремович считает, что несколько факторов повлияли на выбор места работы в пользу АО «Сахатранснефтегаз».

— Ещё работая инженером по сварке в частных организациях, я сталкивался с газовиками из нашего Мегино-Кангаласского участка. Они всегда были лучше экипированы и оснащены, у них был какой-то непередаваемый дух гордости за свою компанию, всегда были дружными и сплочёнными. И это касалось не только полевых работников, но и инженерного состава, работников опорных пунктов. Первая моя трудовая запись в компании с пометкой АО «Сахатранснефтегаз» появилась в 2013 году. Я поступил на работу в Управление газораспределительных сетей слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Молодого и инициативного специалиста заметили и предложили должность мастера заречного участка Линейно-эксплуатационной службы Линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

— С 2017 года я работал мастером одной из газораспределительных станций заречного участка, а в 2019 году пригласили мастером всего заречного участка. Это большое хозяйство. Мы отвечаем за поставку газа в газифицированные сёла Мегино-Кангаласского и Чурапчинского улусов. Это ведь не только социальные объекты, но и самое главное, дома наших жителей. Это большая ответственность.

В ходе разговора наш герой вспоминает значимые события из трудовых будней и особо отмечет, что ему приятно видеть радость жителей от появления газа в селах.

— Работы у нас много и зимой, и летом. Зимой мы следим за рабочим состоянием газопроводов, делаем обходы, расчистку трассы и многое другое. В общем, следим за техническим состоянием газопровода. Летом тот же объём работ, а ещё приходит пора ремонтных работ. Особо приятно, когда жители благодарят за газификацию. Никогда не забуду радость жителей села Дябыла Чурапчинского улуса, когда в 2017 году мы ввели в строй автоматизированную газораспределительную станцию. Благодарность жителей мотивирует нас на эффективную работу.

Во время разговора с Леонидом Ефремовым не покидает ощущение преданности своей профессии, и на вопрос, откуда берётся это, он не раздумывая отвечает: семья.

— У нас многодетная семья. Мы с супругой воспитываем троих детей и от государства чувствуем крепкую социальную защиту, различные меры поддержки. Мы получили федеральный и республиканский материнский капитал, в период пандемии были Путинские выплаты, кроме того, пользуемся другими льготами многодетных семей. Поэтому нашему поколению грех жаловаться. В нашем детстве такого не было. Свободное время стараюсь посвящать семье, так как они меня заряжают позитивной энергией, и мы живём по принципу в будущее с верой.