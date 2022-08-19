Якутск
Газовики запустят газ в дома по улице Каландаришвили
В ночь с 18 по 19 августа, ремонтная бригада Службы эксплуатации и ремонта Управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз» завершает ремонтные работы на газопроводе низкого давления, расположенного вдоль улицы Ойунского.
По словам главного инженера Управления газораспределительных сетей Михаила Иванова, сейчас проводятся сварочные работы и после этого труба будет запитана газом.
«19 августа до обеда жители домов по улице Каландаришвили 9/1, 7, 7/1 и 32 будут обеспечены газом», — сказал главный инженер.
Напомним, что 15 августа в аварийно-диспетчерскую службу поступил вызов от жильцов дома, расположенного по адресу Ойунского 16 города Якутска на отсутствие газа в квартирах.
Ранее в соцсетях было обсуждение, что газовики вскрыли новый асфальт.
«Это не так. Для устранения утечки газа пришлось вскрыть небольшую кромку старого асфальта. Но его мы восстановим сейчас и уложим новый асфальт после сварных работ. Новый асфальт мы не трогали», — подчеркнул Михаил Иванов.
О ходе работ можно ознакомиться по ссылкам:
ссылка 1
https://aostng.ru/press/news/88883/
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