19.08.2022
09:36
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Якутск

Газовики запустят газ в дома по улице Каландаришвили

В ночь с 18 по 19 августа, ремонтная бригада Службы эксплуатации и ремонта Управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз» завершает ремонтные работы на газопроводе низкого давления, расположенного вдоль улицы Ойунского.

По словам главного инженера Управления газораспределительных сетей Михаила Иванова, сейчас проводятся сварочные работы и после этого труба будет запитана газом.

«19 августа до обеда жители домов по улице Каландаришвили 9/1, 7, 7/1 и 32 будут обеспечены газом», — сказал главный инженер.

Напомним, что 15 августа в аварийно-диспетчерскую службу поступил вызов от жильцов дома, расположенного по адресу Ойунского 16 города Якутска на отсутствие газа в квартирах.

Ранее в соцсетях было обсуждение, что газовики вскрыли новый асфальт.

«Это не так. Для устранения утечки газа пришлось вскрыть небольшую кромку старого асфальта. Но его мы восстановим сейчас и уложим новый асфальт после сварных работ. Новый асфальт мы не трогали», — подчеркнул Михаил Иванов.

О ходе работ можно ознакомиться по ссылкам:

ссылка 1
https://aostng.ru/press/news/88883/


ссылка 2
https://aostng.ru/press/news/88979/

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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