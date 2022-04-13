Газовики восстановят асфальт на Красильникова

Поврежденный участок дорожного полотна на улице Красильникова восстановят до 10 июня, об этом сообщили в АО «Сахатранснефтегаз».

Заместитель руководителя по благоустройству МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Светлана Чусовская отметила, что работы будут вестись под строгим контролем МКУ «СЭГХ».

«По восстановлению асфальтобетонного покрытия дорожного полотна и элементов благоустройства в период до 10 июня действуют гарантийные обязательства подрядной организации», – подчеркнула Светлана Чусовская.

Как сообщили в МКУ «Главстрой», в ходе работ по укладке футляра газопровода в рамках проведения мероприятий по снятию дефицита пропускной способности в районе Покровского тракта был демонтирован участок старого дорожного полотна. В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» дорожные работы с асфальтированием были проведены на участке от дома № 3/1 ул. Красильникова до ул. Автодорожная.

Отметим, что с жалобой о разрушении дорожного полотна по улице Красильникова к главе города Якутска обратились жители Автодорожного округа.

Окружная администрация города Якутска благодарит неравнодушных горожан за бдительность и призывает сообщать о выявленных дефектах на объектах ремонта дорог.