29.07.2022
19:14
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Якутия

Газовики в Горном улусе готовятся к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону идет без отставаний и по графику. Об этом сообщил начальник Горного эксплуатационного газового участка Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Юрий Алексеев. 

По его словам, на сегодняшний день участок выполнил план работ на 61%. Предстоит провести техосмотр 151 запорной арматуры, проверить охранные зоны газопроводов общей протяженностью 106 км, очистить территорию газовой инфраструктуры района. 

Сотрудники Горного ЭГУ обслуживают газовое хозяйство в Бердигестяхе, Бясь-Кюеле, Кюереляхе, Асыме. Не остается без внимания внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, которое проверяют слесари участка. 

Стоит отметить, что администрация района уделяет особое внимание вопросам развития газовых сетей. Так, например, в апреле 2022 года между АО «Сахатранснефтегаз» и Горным улусом было подписано Соглашение о сотрудничестве по вопросам газификации населенных пунктов района.  

Также компания по инвестиционной программе будет строить новое офисное здание для работников и клиентов, а администрация выделила земельный участок в самом центре села Бердигестях. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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