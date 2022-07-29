Газовики в Горном улусе готовятся к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону идет без отставаний и по графику. Об этом сообщил начальник Горного эксплуатационного газового участка Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Юрий Алексеев.

По его словам, на сегодняшний день участок выполнил план работ на 61%. Предстоит провести техосмотр 151 запорной арматуры, проверить охранные зоны газопроводов общей протяженностью 106 км, очистить территорию газовой инфраструктуры района.

Сотрудники Горного ЭГУ обслуживают газовое хозяйство в Бердигестяхе, Бясь-Кюеле, Кюереляхе, Асыме. Не остается без внимания внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, которое проверяют слесари участка.

Стоит отметить, что администрация района уделяет особое внимание вопросам развития газовых сетей. Так, например, в апреле 2022 года между АО «Сахатранснефтегаз» и Горным улусом было подписано Соглашение о сотрудничестве по вопросам газификации населенных пунктов района.

Также компания по инвестиционной программе будет строить новое офисное здание для работников и клиентов, а администрация выделила земельный участок в самом центре села Бердигестях.