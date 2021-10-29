Газовики устраняют повреждение газопровода на Объездном шоссе

29 октября при установке дорожного знака на пересечении Объездного шоссе и улицы Космонавтов подрядная организация ООО «Кинг-95» повредила газопровод низкого давления. Аварийная бригада АО «Сахатранснефтегаз» незамедлительно выехала на место инцидента для устранения последствий.

Газопровод 2013 года эксплуатируется по договору с ГО «Город Якутск». Первый сигнал от сотрудника ООО «Кинг-95» поступил в аварийно-диспетчерскую службу в 12:20.

Разрешение на проведение работ от УГРС АО «Сахатранснефтегаз» у подрядной организации отсутствует.

Сейчас на участке задействована бригада из девятнадцати человек и две единицы спецтехники. До 20:00 часов газоснабжение будет восстановлено.

В результате повреждения газопровода низкого давления под временное отключение попали два многоквартирных дома, три коммунально-бытовых объекта, шесть домов частного сектора.