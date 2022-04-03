Газовики устраняют аварию на газопроводе в Верхневилюйском районе

Сегодня, 3 апреля, сотрудниками Верхневилюйского эксплуатационного газового участка АО «Сахатранснефтегаз» обнаружена подземная утечка газа с газопровода высокого давления от АГРС до ГРП-1 при входе газопровода в село Верхневилюйск.

В данный момент проводятся земляные работы. Решение об ограничении подачи газа примут после установления всех причин аварии. По предварительным данным, на период ремонтных работ и принятии соответствующего решения, под временное ограничение подачи газа МОГУТ ПОПАСТЬ порядка 2 тысяч абонентов районного центра. В превентивных целях котельные ГУП «ЖКХ РС(Я)» переходят на резервное топливо, которое имеется в достаточном количестве. «Сахатранснефтегаз» продолжит дальнейшее информирование в целях распространения объективной информации.