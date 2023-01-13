Газовики сварили 12 км трубы из 35 для газификации села Жемкон

Об этом сообщил генеральный директор национальной нефтегазовой компании АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников по итогам очередного рабочего совещания по вопросу продолжения строительства межпоселкового газопровода «Хампа — Эбя» и завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах 84».

Он отметил, что по газопроводу от села Хампа до села Жемкон Вилюйского улуса уже сварено 12 километров газовой трубы.

«По этому объекту мы уже сварили 12 километров трубы и параллельно в упреждающем режиме завозим оставшуюся часть трубной продукции, манжетов, электродов и другого газового оборудования», — сказал Алексей Колодезников.

Газопроводов протяженностью 35 километров начали строить в ноябре 2022 года и уже осенью этого года должны завершить строительство для обеспечения газом более 500 жителей села.

Также рассмотрен ход строительства другого важного объекта — магистральный газопровод «Кысыл-Сыр – Мастах 84».

«Это один из самых серьёзных проектов не только компании, но и республики в целом. В прошлом году мы сварили более 40 км трубы. В этом году в общей сложности должны сварить порядка 30 км, и работа в этом направлении уже началась», — написал он в своём телеграм-канале.