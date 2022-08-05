Газовики СТНГ получили заслуженные награды

Указом главы Республики Саха (Якутия) от 27 июля 2022 года, сотрудники национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» удостоились государственных наград за вклад в социально-экономическое развитие республики, высокие производственные показатели, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд:

«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Саха (Якутия)» — Черняк Лев Сергеевич, слесарь-инструментальщик службы машин и механизмов Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз».

«Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» — Гоголев Александр Васильевич, главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз».

Знаком отличия «Гражданская доблесть» — Иванов Тит Иванович, машинист бульдозера 6-го разряда механизированной колонны строительно-монтажного Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз».

Коллектив компании искренне поздравляет коллег и желает дальнейшей плодотворной работы на благо республики и якутян.

Отметим, что в год 55-летия газификации Якутии компания «Сахатранснефтегаз» ведёт реализацию новых масштабных проектов: строительство завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах», модернизацию Газофракционной установки на Якутском газоперерабатывающем заводе, продолжает проектирование строительства магистрального газопровода от Среднетюнгского газоконденсатного месторождения до Накынского рудного поля, начнёт строительство межпоселкового газопровода от села Хампа до села Эбя Вилюйского района, а также проводит реализацию важнейшего государственного проекта – программу социальной газификации.