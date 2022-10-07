Газовики продолжат работы на Сергеляхском шоссе с закрытием дороги

Сегодня, в ночь с 7 на 8 октября, пройдут плановые работы на Сергеляхском шоссе. Движение по автомобильной дороге будет ограничено с 22:00 часов 7 сентября до 07:00 часов 8 октября.

Напомним, что в этом районе проводятся работы по снятию дефицита пропускной способности.

Время работ выбрано с учетом того, чтобы не препятствовать движению маршрутных автобусов.

Как рассказал главный инженер Управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз» Михаил Иванов, переход дороги газопровода должен был быть исполнен методом горизонтального бурения без вскрытия дорожного полотна.

— Несмотря на то, что закрытый метод прокладки газопровода мы успешно практикуем, на данном объекте потребуется выполнить работы обычным, «открытым» способом. Дело в том, что под дорогой обнаружен неизвестный объект, который мешает прокладке футляра газопровода», – сообщил главный инженер.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по улице Мерзлотной.

Для восстановления асфальта после выполнения строительно-монтажных работ будет привлечена подрядная организация «СУ-888».