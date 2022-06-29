Газовики нашли древнее захоронение в Намском улусе

При проведении работ газовики нашли древнее захоронение в Намском улусе

Как сообщили тгк @yakutia_kp, все обнаруженное забрал на экспертизу департамент республики по охране культурного наследия. Ученые определят точный век и другие факторы.

Подробнее на https://www.yakutia.kp.ru/daily/27412/4610120

Фото: тгк @yakutia_kp Источник: тгк @yakutia_kp

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