Газовик-альпинист Матвей Шараборин рассказал о своем увлекательном хобби

«Лучше гор могут быть только горы!»

В 2020 году на вершине самой высокой горы Европы, Эльбрусе, был развернут флаг АО «Сахатранснефтегаз». Сделал это альпинист-любитель Матвей ШАРАБОРИН, работающий в Управлении газораспределительных сетей заместителем начальника отдела капитального строительства. Об экстремальных увлечениях и их соотношении с профессиональной деятельностью газовик рассказал в нашем новом материале.

Родился Матвей Шараборин в 1986 году в городе Олекминске. По собственным воспоминаниям, он с ранних лет начал проявлять интерес к спорту и к точным наукам. В школе особенно нравились зимние виды спорта: лыжи, коньки, хоккей. Также был многократным призером улусных соревнований по боксу и командным видам спорта. При этом, со своей будущей профессией он определился еще в школе.

«Для себя тогда точно решил, что буду работать в нефтяной и газовой промышленности», — сообщил Матвей Шараборин.

В 2003 году по окончании школы он поступил в Красноярский политехнический университет (позднее был переименован в Сибирский Федеральный университет) на факультет нефти и газа по специальности «инженер-механик машин и оборудования нефтяных и газовых установок». Учеба не отбила интереса к спорту – в университете появился интерес к горнолыжному спорту. «Также начал интересоваться походами в горы — мы с друзьями часто выезжали на красноярские сопки и в походы до Красноярского национального парка «Красноярские Столбы», — поделился он.

Получив диплом, герой публикации устроился на работу в Байкитскую нефтегазоразведочную экспедицию, где часто проходил производственную практику во время учебы в университете. Проработав один год, он принял решение вернуться в республику. И в мае 2009 года устроился на работу в компанию «Сахатранснефтегаз» на должность мастера АГРС в Линейную производственную службу №2 ЛПУМГ в поселке Кысыл-Сыр. Однако по семейным обстоятельствам в 2010 году пришлось переехать в город Якутск, где устроился на работу в Якутский газоперерабатывающий завод ОАО «Сахатранснефтегаз» на должность оператора газофракционной установки.

«В 2013 году меня направили на повышение квалификации в город Пермь. И вот, пролетая над Уральскими горами, я был восхищен их красотою. Тогда-то и зародилось желание покорить самую высокую гору России и Европы – Эльбрус», — отметил Матвей Шараборин.

Далее, после небольшого перерыва, связанного с работой в другой компании, Матвей Шараборин перешел в службу технологического присоединения, основной задачей которой было подключению к существующим газораспределительным сетям не газифицированных земельных участков.

«С первых дней работы, я сразу почувствовал всю ответственность предстоящей работы — с каждым годом увеличивалось число заявок на подключение, в этой связи руководством компании было принято решение о создании отдельного отдела капитального строительства, который будет заниматься только строительством газопроводов и их вводом в эксплуатацию. И в 2016 году я перевелся вновь созданный отдел, где курировал строительство объектов технологического присоединения», — добавил он. За прошедшие с момента создания годы отделом было построено более 240 км газопроводов по Республике Саха (Якутия) к более чем шести тысячам земельных участков. На сегодняшний день перед ними стоят ещё более амбициозные задачи в рамках социальной газификации — в 2022 году планируется подключение более двух тысяч земельных участков со строительством более 130 км газораспределительных сетей.

Тем временем мечта о восхождении на Эльбрус не оставляла нашего героя, а наоборот – крепла и приобретала всё более ощутимые очертания. Наконец, в 2020 году ей было суждено сбыться. Подготовку к этому событию он начал еще с июня 2020 года: делал ежедневные пробежки в центральном парке Якутска, а также посещал тренажерный зал 2-3 раза в неделю. В составе команды из 11 человек Матвей Шараборин в сентябре начал непосредственные подготовительные мероприятия в Минеральных Водах. Акклиматизационные подъемы, переходы по пересеченной местности, тренировки по командному передвижению, учения по безопасному спуску – всё это ему пришлось пройти за неделю до самого решающего подъема, преодолевая усиливающееся влияние «горной болезни» и усталость.

«Мы выдвинулись на штурм вершины в ночь. За первые три часа преодолели 400 метров по вертикали. Над головой были миллиарды звезд и казалось, что звезды были настолько близки, что можно дотянуться рукой. Но чем ближе приближался восход солнца, тем сильнее задувал западный ветер с вершины горы, и когда мы подходили к высоте в 4800 метров температура опустилась до -30 градусов. В этот момент началась борьба с горой и самим собой. Даже после двух-трех глубоких вдохов всё равно не удавалось надышаться, плюс к этому физическая усталость. По этой причине, с дистанции сошли трое из команды. Оставшиеся немного отдохнули и продолжили штурм», — рассказал Матвей Шараборин.

На высоте примерно 5200 метров альпинисты подошли к самому трудному участку — дальнейший путь проходил по очень узкой тропинке, где необходимо было передвигаться в сцепке. «Нужно было идти практически прижавшись друг к другу, в голове начинали путаться мысли, шли только на морально-волевых. Но примерно на высоте в 5500 метров показалась вершина и мы ступили на участок, называемый «Тропа Зомби», так как при отсутствии сил, приходилось идти через силу переставляя ноги. Но вот, примерно в 10 часов 15 минут мы совершили восхождение на Эльбрус, высота 5642 метра была покорена и флаг компании «Сахатранснефтегаз» был распахнут на вершине Эльбруса! Цель выполнена!», — продолжил он увлекательный рассказ.

В этот момент, по словам газовика-альпиниста, в голове оставалась только одна мысль – спуститься поскорее вниз. Но, как оказалось, подняться это только половина дела, не менее тяжело спускаться вниз. Весь спуск занял примерно 9 часов и только после этого участники подъема смогли облегченно выдохнуть. На следующий день они отпраздновали удачное восхождение и получили удостоверения альпинистов России.

После восхождения на Эльбрус, Матвей Шараборин осуществил вторую свою мечту — прошел обучение на шкипера (капитана) парусной яхты в городе Сочи, по итогам которого ему вручили международные права и возможность самостоятельно управлять яхтой и совершать путешествия практически в любой стране мира.

«В дальнейшем планирую не останавливаться на достигнутом и продолжить восхождения на новые вершины, так как лучше гор могут быть только горы! И совершить кругосветное путешествие на парусной яхте», — отметил Матвей Шараборин в конце беседы.