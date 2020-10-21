Газовая аварийно-диспетчерская служба работает в прежнем режиме

Ситуация с коронавирусом в стране и во всем мире потребовала приостановки многих работ. Однако это не коснулось процедур, направленных на обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания людей. В условиях сложной эпидемиологической обстановки аварийно-диспетчерская газовая служба УГРС АО «Сахатранснефтегаз» работала и продолжает работать в круглосуточном режиме.

Изменилось лишь то, что работники газовой службы, как и всех организаций, обязаны соблюдать все требования, введенные в период действия режима повышенной готовности – это ежедневное обеспечение масками, перчатками, антисептиками, обследование сотрудников с обязательным измерением температуры перед началом смены и в течение суток. Несмотря на сезонное увеличение объема работы, пренебрежение безопасностью в аварийно-диспетчерской службе категорически не допускается. Как отмечают в АДС, с наступлением зимнего периода и начала отопительного сезона количество звонков увеличивается – в сутки диспетчером обрабатывается порядка 100 заявок, из которых более половины, как правило, не подтверждается.

«Заявка в 04 или 112 незамедлительно передается бригаде АДС, которая в течение пяти минут выезжает на место вызова. Они принимают меры по ликвидации и локализации инцидента. Чаще всего звонят в вечернее время после пяти часов, потому что люди приходят домой и обнаруживают у себя ту или иную неисправность. Больше вызовов обычно в частные сектора», – говорит о своей работе диспетчер Туйаара Егорова.

Автоматизированная система контроля за газовыми сетями в диспетчерской позволяет оперативно реагировать на изменения параметров, например, при резком повышении или понижении давления газа. В одну смену работают две аварийные бригады с мастерами, слесарями, водителями и инженерами. Диспетчер АДС не только фиксирует и передает все звонки, но и координирует плановые работы.

Так как работа аварийной бригады непосредственно связана с населением, мастер АДС Александр Корчагин считает, что каждому сотруднику и гражданину важно помнить о личной ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. После каждого выезда бригада меняет средства индивидуальной защиты и на следующий вызов едет уже в новых.

«Бесперебойная и безопасная подача газа населению – главная работа газовиков. Чаще всего, конечно, нас вызывают на утечку газа, причиной которой бывает человеческий фактор или износ старого оборудования. Например, при ремонте квартиры жильцы самостоятельно отключили газовую плиту, при этом заглушку крана не установили, что привело к утечке, а газ не прощает ошибок, – рассказывает мастер. – Бывает, многие люди боятся в период пандемии впускать в дом газовиков, игнорируют важность техобслуживания, потому и происходят потом аварийные вызовы», – сетует Александр Корчагин.

На федеральном уровне утверждены очень четкие правила эксплуатации газового оборудования в жилых домах и периодичность проверок, и надежность газового оборудования — вопрос крайне серьезный. Поэтому, по его словам, чтобы не было аварийных ситуаций, в первую очередь надо понимать, что нельзя самостоятельно проводить какие-то манипуляции вроде ремонтных работ с газовым оборудованием. Для этого есть специализированные службы, в которые можно обратиться. И всегда проявлять бдительность.