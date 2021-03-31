Газоснабжение в районе мкр Птицефабрика восстановлено

В Якутске оперативно устранили прорыв газопровода высокого давления по улице Студенческая в мкр. Птицефабрика Автодорожного округа. Аварийной газовой службой проведены все необходимые аварийно-восстановительные работы.

Вчера в 23.00 ч. к месту аварии выехал избранный глава города Якутска Евгений Григорьев и лично убедился, что газоснабжение всех ранее отключенных жилых домов, ГРП и котельных восстановлено. Глава города Якутска поблагодарил за оперативную работу по ликвидации аварии работников УГРС АО «Сахатранснефтегаз», а жителей — за терпение и понимание.

По информации руководителя Управления Автодорожного округа Артура Аргунова, вчера днем, сразу после повреждения газопровода об аварийном отключении газа были оповещены жители района Речевой школы, микрорайона «Стерх», садово-огороднических товариществ «Изыскатель», «Кыталык» и близлежащих домов.

«Жителям настоятельно порекомендовали воздержаться от использования газового оборудования и перекрыть газовые краны. В Единую дежурно-диспетчерскую службу нами была направлена информация о том, что при необходимости жителям нужно обратиться по номеру 104 для выделения пропановых баллонов», — сообщил Артур Аргунов.

Управлением Автодорожного округа совместно с представителями УГРС АО «Сахатранснефтегаз» до позднего вечера 30 марта проведен обход по жилым домам на предмет обеспечения доступа газовой службы к газоиспользующему оборудованию.

Напомним, днём 30 марта подрядчик АО «РИК Автодор» при производстве землянах работ на улице Студенческая в микрорайоне «Птицефабрика» без получения разрешительных документов от Окружной администрации г. Якутска повредил газопровод высокого давления, в результате чего была приостановлена подача газа к порядка 140 жилым домам.