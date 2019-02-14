Газоснабжение по всем объектам Автодорожного округа восстановлено

Последствия инцидента с повреждением газовой трубы на 10 километре Покровского тракта, в результате которого остались без отопления 29 частных жилых домов, были оперативно устранены, сообщил руководитель Управления ГО и ЧС г. Якутска Виталий Бобинов.

«В течение 30 минут на месте аварии были организованы работы УГРС АО «Сахатранснефтегаз». В 18.45 приступили к проведению работ по удалению поврежденного участка и замене на другую трубу. В 21.05 газоснабжение по всем объектам было полностью восстановлено. МКУ УГОЧС и ОПБ подготовили к доставке 10 тепловых пушек и 10 электрических генераторов. Благодаря быстрой работе газовиков запуска резервных потреблений не потребовалось», — сказал Виталий Бобинов.

По котельному Ботанического сада был запущен генератор для поддержания циркуляции, на объектах силами сотрудников были установлены электрические обогреватели. В течение двух часов после остановки газоснабжения в котельной «Речевая школа» были запущены котлы на резервном топливе.

Для оказания помощи населению было принято решение о постановке в резерв двух автобусов МУП «ЯПАК». Они были готовы выехать по первой команде. Управа Автодорожного округа во время аварийной ситуации провела обход по частным жилым домам, информируя о ситуации.

Напомним, вчера, 13 февраля в 16.35 ч. в ЕДДС Якутска поступило сообщение о том, что на 10 километре Покровского тракта при проведении буровых работ акционерного общества «Якутская энергоремонтная компания» была повреждена газовая труба, среднего давления диаметром 76 мм. В результате аварийно-восстановительных работ было полностью восстановлено газоснабжение двух газораспределительных пунктов, котельной «Речевой школы» и котельной Ботанического сада СВФУ.