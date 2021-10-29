Газоснабжение на Объездном шоссе полностью восстановлено

После инцидента на пересечении Объездного шоссе и улицы Космонавтов бригада АО «Сахатранснефтегаз» оперативно провела аварийно-восстановительные работы на газопроводе низкого давления и запустила газ во все отключённые от газоснабжения дома.

Об этом сообщают в Управлении газораспределительных сетей.

29 октября днём подрядная организация ООО «Кинг-95» при проведении работ по установке дорожного знака повредила газопровод низкого давления 2013 года. На место инцидента выехала аварийно-диспетчерская служба АО «Сахатранснефтегаз» и временно приостановила газоснабжение в двух МКД, нескольких домах в частном секторе и коммунально-бытовых объектах.

После ремонтно-восстановительных работ в 17:30 газ запущен во все дома.

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