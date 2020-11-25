25.11.2020
14:00
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Политика

Газопроводу «Кысыл-Сыр» — быть!

Якутия настаивает на завершении строительства магистрального газопровода «Кысыл-Сыр—км 84». По инициативе депутата Госдумы Галины ДАНЧИКОВОЙ  Министерство финансов РФ рассмотрело вопрос о развитии газоснабжения  Якутии с участием  представителей федеральных и региональных органов власти.

Совещание проходило в режиме ВКС под председательством заместителя министра Ирины ОКЛАДНИКОВОЙ. На нем обсуждался вопрос о включении магистрального газопровода «Кысыл-Сыр—км 84» км. в целевые госпрограммы и  выделении средств из федерального бюджета на  строительство стратегически важного для Якутии объекта.

Вопросы повышения надежности газоснабжения республики и расширения системы магистральных газопроводов ставятся перед Правительством РФ постоянно. В октябре 2020 года парламентарий от Якутии Галина Данчикова  спросила на заседании Комитета по бюджету и налогам, где рассматривались основные параметры главного финансового документа на ближайшие три года, о предстоящих планах  развития газоснабжения и газификации регионов министра экономического развития РФ Максима РЕШЕТНИКОВА.

Задавая этот вопрос, Галина Данчикова отметила, что в мае нынешнего года глава государства Владимир ПУТИН поручил Правительству РФ предусмотреть поэтапное завершение газификации субъектов к 2024-2030 годам.

Для Якутии  эта тема  всегда актуальна. Газоснабжение  Центрального энергорайона  Якутии осуществляется со Средневилюйского газоконденсатного месторождения по двухниточному магистральному газопроводу, работающему  с 1967 года. По оценкам экспертов, моральный и физический износ первой нитки составляет 100%, второй —  65%. В таком состоянии существующая система газоснабжения не может обеспечить на  Крайнем Севере  надежное функционирование. Два года назад на магистральном газопроводе в Намском улусе случилась авария, ее удалось устранить благодаря  существующей на этом участке третьей нитки, построенной  по федеральной целевой программе «Экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года». Сегодня речь идет о завершении строительства последнего  участка третьей нитки  протяженностью 84 км. И таким образом,  создать запас прочности  жизнеобеспечивающим предприятиям Центрального энергорайона республики.

Неоднократные обращения главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, депутата Госдумы Галины Данчиковой к Председателю Правительства РФ, его заместителям, Минэнерго  о государственной поддержке  строительства газопровода «Кысыл-Сыр—км 84» обсуждались на  всех уровнях.

Рассмотрение этого вопроса в Минфине РФ на прошлой неделе, где высказывались разные предложения по финансированию объекта, стоимостью более пяти  млрд рублей, решено продолжить. Поэтому он не снимается с федеральной повестки и остается на контроле  Правительства РФ.

Фото: Ил Тумэн
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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