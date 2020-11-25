Газопроводу «Кысыл-Сыр» — быть!

Якутия настаивает на завершении строительства магистрального газопровода «Кысыл-Сыр—км 84». По инициативе депутата Госдумы Галины ДАНЧИКОВОЙ Министерство финансов РФ рассмотрело вопрос о развитии газоснабжения Якутии с участием представителей федеральных и региональных органов власти.

Совещание проходило в режиме ВКС под председательством заместителя министра Ирины ОКЛАДНИКОВОЙ. На нем обсуждался вопрос о включении магистрального газопровода «Кысыл-Сыр—км 84» км. в целевые госпрограммы и выделении средств из федерального бюджета на строительство стратегически важного для Якутии объекта.

Вопросы повышения надежности газоснабжения республики и расширения системы магистральных газопроводов ставятся перед Правительством РФ постоянно. В октябре 2020 года парламентарий от Якутии Галина Данчикова спросила на заседании Комитета по бюджету и налогам, где рассматривались основные параметры главного финансового документа на ближайшие три года, о предстоящих планах развития газоснабжения и газификации регионов министра экономического развития РФ Максима РЕШЕТНИКОВА.

Задавая этот вопрос, Галина Данчикова отметила, что в мае нынешнего года глава государства Владимир ПУТИН поручил Правительству РФ предусмотреть поэтапное завершение газификации субъектов к 2024-2030 годам.

Для Якутии эта тема всегда актуальна. Газоснабжение Центрального энергорайона Якутии осуществляется со Средневилюйского газоконденсатного месторождения по двухниточному магистральному газопроводу, работающему с 1967 года. По оценкам экспертов, моральный и физический износ первой нитки составляет 100%, второй — 65%. В таком состоянии существующая система газоснабжения не может обеспечить на Крайнем Севере надежное функционирование. Два года назад на магистральном газопроводе в Намском улусе случилась авария, ее удалось устранить благодаря существующей на этом участке третьей нитки, построенной по федеральной целевой программе «Экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года». Сегодня речь идет о завершении строительства последнего участка третьей нитки протяженностью 84 км. И таким образом, создать запас прочности жизнеобеспечивающим предприятиям Центрального энергорайона республики.

Неоднократные обращения главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, депутата Госдумы Галины Данчиковой к Председателю Правительства РФ, его заместителям, Минэнерго о государственной поддержке строительства газопровода «Кысыл-Сыр—км 84» обсуждались на всех уровнях.

Рассмотрение этого вопроса в Минфине РФ на прошлой неделе, где высказывались разные предложения по финансированию объекта, стоимостью более пяти млрд рублей, решено продолжить. Поэтому он не снимается с федеральной повестки и остается на контроле Правительства РФ.