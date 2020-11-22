Газооператор Вилюйского ЖКХ Иннокентий Кузьмин — победитель мирового чемпионата

Ветеран-гиревик, оператор газовой котельной Вилюйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Иннокентий Кузьмин стал победителем мировых соревнований по гиревому спорту среди ветеранов.

Чемпионат и первенство мира с 19 по 23 ноября проходят в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе Nova Arena в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Кандидат в мастера спорта России Иннокентий Кузьмин во второй день соревнований завоевал золотую медаль среди ветеранов возрастной категории 50-54 лет, выполнив 74 подъема в длинном цикле. При этом ближайшие преследователи совершили на четыре толчка меньше.

Поездку на мировой чемпионат он обеспечил себе, став в сентябре этого года победителем в двоеборье и вторым призером по длинному циклу чемпионата России в Алуште.

Иннокентий Петрович работает оператором газовой котельной «Школа им. Чиряева» с 2007 года и на протяжении многих лет в гиревом спорте. Передовик и общественник предприятия после производственной смены всегда находит время для занятий спортом.

Мужчина всегда остается верен главному принципу гиревого спорта: «От грамотно выстроенного тренировочного процесса зависит высокая силовая выносливость, нарабатываются необходимые тактические приемы и секретные техники».