Газоносность Толонского участка ЯТЭК подтверждена на испытаниях

Специалисты ПАО «ЯТЭК» подтвердили промышленную газоносность Толонского газоконденсатного месторождения в Вилюйском районе Республики Саха (Якутия). Результаты газодинамических исследований на скважине №19 послужат основанием приросту запасов компании. Сейчас геологические запасы Толонского участка оцениваются в 206.6 миллиардов кубических метров природного газа.

Строительство поисковой скважины № 19, предназначенной для изучения строения недр и оценки перспектив газоносности, началось в апреле 2021 года. Бурение поисковой скважины заняло около семи месяцев.

Испытания скважины стартовали во втором квартале 2022 года. Работами по освоению скважины занималась бригада из 25 специалистов ПАО «ЯТЭК», трудившихся в круглосуточном режиме производства. Итогом испытаний стало подтверждение промышленной газоносности Пермского стратиграфического комплекса на глубине около 3300 метров.

Следующим этапом за испытанием скважины станет пересчет запасов газа Толонского месторождения. Значение работ на скважине № 19 сложно переоценить. Обновление данных о запасах месторождения позволит ПАО «ЯТЭК» увеличить ресурсную базу и повысить капитализацию компании.

«Увеличение всех категорий запасов связано с успешным проведением геологоразведочных работ. Компания продолжит геологоразведочные работы, которые будут способствовать будущему росту запасов газа и газового конденсата. Мы рассчитываем, что к 2025 году суммарные геологические запасы газа компании достигнут одного триллиона кубометров. До настоящего времени ПАО «ЯТЭК» не вело добычу на газоносных слоях Пермского горизонта. Это новый и весьма перспективный фронт работ», – подчеркнул заместитель генерального директора по геологии, геофизике и разработке месторождений – главный геолог ПАО «ЯТЭК» Антон Недосекин.

Напомним, по сравнению с 2021 годом рост запасов газа компании составил 28 процентов. Официально подтвержденные и внесенные на государственный баланс запасы газа Якутской топливно-энергетической компании составили 582 млрд м3 газа. С начала этого года ПАО «ЯТЭК» добыло уже более 1 млрд кубометров газа.