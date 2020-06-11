Газодобывающие компании «приручили» метанол

В начале июня к причалу компании «ЯТЭК» в Кысыл-Сыре из города Усть-Кута Иркутской области доставлено более 1000 тонн технического метанола, жизненно необходимого для жителей республики вещества, но при этом опасного, если не соблюдать весь комплекс мер предосторожности. Метанол используется в газовой промышленности для борьбы с образованием гидратов.

О свойствах метанола и его применении в газодобывающей отрасли мы поговорили с начальником экологического надзора ПАО «ЯТЭК» Алексеем Ивановичем СПИРИДОНОВЫМ.

— Алексей Иванович, как используются метанол в газодобыче?

— Ещё со школьных уроков химии мы помним, что метанол – легковоспламеняющаяся опасная жидкость. Он оказывает воздействие преимущественно на нервную и сосудистую системы. В организм человека может проникнуть через дыхательные пути и даже неповрежденную кожу.

Но есть у него, безусловно, и положительные качества, например, в нашей газодобывающей отрасли, в условиях Крайнего Севера, метанол жизненно необходим, без него невозможна добыча газа. Мы используем метанол с целью предотвращения гидратообразований на действующем фонде скважин Средневилюйского газоконденсатного месторождения, трубопроводах и оборудовании УКПГ, или иначе для того, чтобы жидкая фаза не замерзала в процессе добычи и подготовки газа. Метанол подается в скважину, смешивается с пластовой водой и понижает температуру ее замерзания. Если прекратить его подачу, то скважины останавливаются, соответственно, останавливается поставка газа потребителям.

— Какие меры принимает «ЯТЭК» для обеспечения экологически безопасных методов транспортировки?

— Ежегодно метанол поступает к нам речным флотом в период навигации на реке Вилюй. Судовладелец принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности во время перевозки. Со своей стороны, ПАО «ЯТЭК» производит перекачку метанола от причала до парка хранения по закрытой системе трубопроводов.

Перед приемом метанола проводятся работы по ревизии и испытании насосов для перекачки метанола с танкера, проводятся гидравлические испытания оборудований, пневматические испытания трубопроводов и осмотр средств индивидуальной защиты с обязательным составлением акта произведенных работ.

По программе производственного экологического контроля ПАО «ЯТЭК» ежегодно составляется план водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта, при использовании акватории реки Вилюй при эксплуатации межпромысловых трубопроводов и эксплуатации причала ПАО «ЯТЭК», данный план в обязательном порядке согласовывается с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я).

В период навигации наша компания обеспечивает мониторинг качества воды реки Вилюй на контрольных створах — 500 метров ниже и выше месторасположения причала и межпромысловых трубопроводов. Контроль за качеством воды осуществляет по утвержденным планам-графикам аккредитованная лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вилюйском районе РС(Я)».

— Сталкиваетесь с непредвиденными ситуациями при разгрузке?

— Я работаю в компании больше 25 лет и ни разу при приеме метанола в истории ОАО «Якутгазпром», ныне ПАО «ЯТЭК» экологических катастроф и чрезвычайных ситуаций не происходило. Единственные сложности, с которыми мы сталкиваемся — это погодные условия. Танкер для разгрузки при большой воде не может подойти к причалу и пришвартоваться. На рейде, в ожидании спада воды, он может простоять несколько дней. После спада воды до нормы все службы в оперативном режиме осуществляют подготовительные работы по подготовке причала к приемке танкера и разгрузке метанола. На разгрузку у нас есть всего сутки, задерживать работы нельзя, так как возможно поднятие уровня воды в реке Вилюй из-за сброса воды на ГРЭС.

В этом году, для осмотра оборудования перед началом операции по выгрузке метанола, были приглашены представители Общественного экологического комитета «Вилюй» во главе с сопредседателем, депутатом районного совета ТУТУКАРОВЫМ Юрием Ивановичем.

«Сегодняшним визитом мы довольны. Все работы по выгрузке метанола производятся с учётом технологического и экологического регламентов, согласно требованиям экологической безопасности.

Нас, общественников, радует, что компания открыта к диалогу, готова идти навстречу экологам. Мы и дальше планируем плотно сотрудничать с «ЯТЭК» — отметил Юрий Иванович.