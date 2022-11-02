02.11.2022
09:40
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Экономика

Газификацию Хатылынского наслега ускорят

На совещании по ВКС с генеральным директором «Сахатранснефтегаз» Алексеем КОЛОДЕЗНИКОВЫМ и главой МО «Чурапчинский улус (район)» Степаном САРГЫДАЕВЫМ стороны обсудили вопросы газификации села Харбала-1.

По словам Степана Саргыдаева, районная администрация намерена начать строительство межпоселкового газопровода протяженностью порядка 7 км в село от магистрали высокого давления. Правительство республики благодаря поручению главы Якутии Айсена Сергеевича НИКОЛАЕВА выделит району средства на строительство межпоселковой сети, отметил Алексей Колодезников.

По готовности этого объекта в 2023 году региональный оператор приступит к строительству внутрипоселковых сетей и газопроводов-вводов.

«Газификация будет разбита на несколько этапов. По проекту объекта на первом этапе в следующем году предусмотрена газификация домовладений, которые подпадают под критерии социальной газификации и расположенные рядом с головным газорегуляторном пунктом», – рассказал руководитель газовой компании.

Также по итогам совещания принято решение начать поадресную инвентаризацию домовладений для включения в пообъектный план утвержденной региональной программы газификации.

Фото: Пресс-службы.
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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