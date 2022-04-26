Газификация населения в текущем году выходит на заключительный этап



Более 85% договоров с заявителями из числа домовладений, запланированных к подключению по социальной газификации на 2022 год, заключено с региональным оператором. Ход работ по социальной газификации населенных пунктов республики обсудили сегодня, 26 апреля, в штабе АО «Сахатранснефтегаз».

Количество домовладений, которое планирует в текущем году подключить по программе социальной газификации региональный оператор, составляет 2041. Всего заключено 2069 договоров, из которых со сроком исполнения на текущий год – 1744 домохозяйства.

Наибольшее количество заявок поступило от заявителей городского округа «г. Якутск», Чурапчинского района и Мегино-Кангаласского улуса.

Как особо отметил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, основные усилия теперь должны быть направлены на этап проектирования распределительных сетей, после чего региональный оператор и подрядные организации приступят к основному объему строительно-монтажных работ.

Между тем, строительство газопроводов-вводов к границам земельных участков в рамках исполнения договорных обязательств продолжается. С момента начала действия программы социальной газификации в республике выведено порядка 900 газопроводов-вводов.