Газификация Мархи прошла государственную экспертизу

Проектно-сметная документация газификации в микрорайоне Марха городского округа «город Якутск» получила положительное заключение государственной экпертизы 3 июня, сообщил руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов.

Муниципальный контракт №11-рс на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по газификации жилых кварталов в микрорайоне Марха был заключен 16 ноября 2018 года между МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» и обществом с ограниченной ответственностью «Ростройпроект».

В целях газификации кварталов ИЖС в Мархе планируются строительно-монтажные работы на улицах Мархинская, Жатайская, Жатайская 1-я, Просторная, Студенческая, переулках Просторный и Аргыс. Согласно заключению государственной экспертизы стоимость строительно-монтажных работ составляет 34 462 040 рублей.

«10 июня Окружной администрацией города Якутска направлено письмо в адрес Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) о рассмотрении возможности финансирования строительно-монтажных работ по газификации в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», — сообщил Айаал Егинов.