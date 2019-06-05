Газету «Таатта» поздравили даже из Индии!

Этой весной муниципальное издание Таттинского улуса – газета «Таатта» торжественно отметила свое 80-летие. Юбилейные мероприятия собрали многочисленных читателей — депутатов разных уровней – наслежных, районных, Ил Тумэна, работников бюджетной сферы, улусной администрации, молодежь и коллег-журналистов из Якутска и разных улусов.

В рамках юбилея прошли субботники, возложения цветов, круглые столы, рыбалка, акции, концерты, выставки.

Редактор-директор Анна ПОСЕЛЬСКАЯ ознакомила с работой, которую проводит редакция газеты «Таатта» — от издательской и исследовательской до воспитательной и организационной.

Впрочем, как выяснилось из выступлений коллег из других улусов, они тоже занимаются разными видами деятельности, в том числе и изданием книг и буклетов, производством сувениров, чтобы выжить.

Отрадно было отметить наличие большого пула общественных корреспондентов газеты «Таатта»: от убеленных сединами ветеранов до школьников и молодежи.

Особенно запомнилось поздравление Ольги КОРЯКИНОЙ – УМСУУРЫ, которая в 90-ые годы шесть лет возглавляла газету «Таатта». Сейчас известная поэтесса и журналистка живет в Индии, где изучает восточные духовные практики. В присланном ею видеосюжете радует глаз бурная южная зелень, поют птицы, мычат коровы, встает утреннее солнце. Чувствуется, что Умсуура счастлива в Индии, и в то же время проскальзывает щемящая грусть по прошлым годам, по родной Таатте…

Достойно отметив юбилей, творческий коллектив газеты продолжает свою работу и затевает новые проекты.