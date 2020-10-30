30.10.2020
10:11
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Якутия

Газ и вода придут в дома чурапчинцев

Проект Чурапчинского улуса вошел в госпрограмму “Комплексное развитие сельских территорий” в 2021-2022 годы. В селе Дябыла (глава ЕФРЕМОВА Л.В.) Чурапчинского улуса будет реализован проект по строительству локального водопровода и подводящего газопровода к жилым дома, а также приобретению автомашины ГАЗ для МБУ ДНТ «Сайдыс».  

«На реализацию трех проектов запланировано более 40 млн. рублей.   В следующем году, после подписания администрацией района Соглашения с министерством сельского хозяйства Якутии   будет объявлен аукцион. В  2021 году все работы должны быть завершены», — прокомментировал заместитель главы МО «Чурапчинский улус (район)» по архитектуре и строительству Руслан ВАСИЛЬЕВ.

Напомним, что Минсельхоз России выделил на развитие населенных пунктов Якутии в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» более 600 миллионов рублей. Одним из победителей отбора проектов комплексного развития сельских территорий на 2021-2022 годы стал проект Чурапчинского улуса. 

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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