Газ и вода придут в дома чурапчинцев

Проект Чурапчинского улуса вошел в госпрограмму “Комплексное развитие сельских территорий” в 2021-2022 годы. В селе Дябыла (глава ЕФРЕМОВА Л.В.) Чурапчинского улуса будет реализован проект по строительству локального водопровода и подводящего газопровода к жилым дома, а также приобретению автомашины ГАЗ для МБУ ДНТ «Сайдыс».

«На реализацию трех проектов запланировано более 40 млн. рублей. В следующем году, после подписания администрацией района Соглашения с министерством сельского хозяйства Якутии будет объявлен аукцион. В 2021 году все работы должны быть завершены», — прокомментировал заместитель главы МО «Чурапчинский улус (район)» по архитектуре и строительству Руслан ВАСИЛЬЕВ.

Напомним, что Минсельхоз России выделил на развитие населенных пунктов Якутии в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» более 600 миллионов рублей. Одним из победителей отбора проектов комплексного развития сельских территорий на 2021-2022 годы стал проект Чурапчинского улуса.