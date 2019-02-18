ГАВС выплатит авиакомпании «Якутия» 300 миллионов рублей

Арбитражный суд Якутии утвердил мировое соглашение между АО «Авиакомпания Якутия» и АО «Главное агентство воздушных сообщений Якутии» (ГАВС) в рамках дела о взыскании задолженности в размере 300,027 миллиона рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Авиакомпания «Якутия» в конце декабря заявила о взыскании с ГАВС 300 миллионов рублей задолженности по «соглашению о продаже пассажирских перевозок». В ходе разбирательств стороны пришли к мировому соглашению.

Так, ГАВС должно оплатить задолженность в течение четырех лет до 2022 года.