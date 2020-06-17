Гаврил Парахин: в поправках нет ничего отрицательного, только положительное

Руководитель фракции ЛДПР, координатор Якутского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России», народный депутат Якутии Гаврил ПАРАХИН прокомментировал участие в Общероссийском голосовании и поправки в Конституции РФ.

— Мы поддерживаем это голосование, мы поддерживаем Конституцию. Почему? Из 15 наших поправок, которые мы вносили от партии на федеральном уровне (от регионов, от депутатов ГД, членов Совета Федерации), девять были частично приняты. Шесть были отклонены, но мы думаем, что ближайшие 10-15 лет они все равно будут согласованы. Что нравится? Поддерживается социальный блок, в частности индексация пенсий. А также импонирует то, что депутатам Госдумы, Совета федерации даются больше полномочий, которые будут решать судьбу правительства, премьера и министров, когда их будут согласовывать через Госдуму. Естественно хорошо, что чиновники не будут иметь двойное гражданство.

И то, что язык русский – государствообразующий, объединяет нашу многонациональную страну, в частности нашу многонациональную республику, и это тоже очень важно.

По поводу дальнейших сроков, что подряд нельзя, мы тоже это понимаем, для дальнейших руководителей страны это будет нормальная подоплека и нормальная возможность переизбирать новых глав страны. Наша фракция в городе Якутске и в Якутии, считаем, что в поправках нет ничего отрицательного, только положительное. Будем приглашать проголосовать и всех партийцев, их семьи, и всех своих знакомых, чтобы поддержать поправки в Конституцию, которые дают очередной толчок в развитие нашей страны, в развитие нашей республики.