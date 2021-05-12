Гаврил Парахин предложил закрыть границы России

Депутат от ЛДПР Гаврил Парахин предложил запретить выезд за границу на отдых и закрыть границы — «чтобы наши граждане не заражались, а тратили деньги на отечественных берегах», — сообщает «Российская газета».

Это снизит конкуренцию, пояснил Мишустин. Нужно делать качественные объекты туризма в России, чтобы туда хотелось поехать, сказал он. Следует здесь действовать не ограничениями, а конкуренцией. «Предстоит огромная работа», — заметил премьер-министр.

«Мы стремимся, чтобы у нас каждый ребенок имел возможность укрепить здоровье и отдохнуть в своей стране», — также сказал Мишустин. «Завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством», — подчеркнул он. На это настроен соответствующий нацпроект.

Ограничения передвижения свободы граждан — «не совсем правильный путь», заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев в Госдуме. Потребителей туруслуг нужно завоевывать не ограничениями, а качеством. Это снизит конкуренцию, пояснил Мишустин. Нужно делать качественные объекты туризма в России, чтобы туда хотелось поехать, сказал он. Следует здесь действовать не ограничениями, а конкуренцией. «Предстоит огромная работа», — заметил премьер-министр.

«Мы стремимся, чтобы у нас каждый ребенок имел возможность укрепить здоровье и отдохнуть в своей стране», — также сказал Мишустин. «Завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством», — подчеркнул он. На это настроен соответствующий нацпроект.

«Несмотря на проблемы, связанные с ковидом, наша страна более открыта в этих вопросах. У нас нет тех ограничений, которые есть практически во всех странах Европы, где локдаун, комендантский час, где ограничения по въезду существуют», — сравнил спикер Госдумы Вячеслав Володин и поблагодарил кабмин за успешное противодействие коронавирусу