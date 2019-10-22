Гаврил Атласов: Сокращение населения в Абые остановилось

Директор Белогорской гимназии Абыйского района, руководитель фракции «Единой России» в районном Совете депутатов Гаврил Атласов:

– Население Абыйского района небольшое – чуть более четырех тысяч человек. Но даже в таком малочисленном районе население голосует за политику, проводимую партией большинства, как называют «Единую Россию».

В районном Совете депутатов нас было 16 народных избранников, теперь стало 14. Из них девять человек составляют фракцию «Единой России».

В Абые реализуются партийные проекты, работаем по программам, которые получаем из регионального отделения партии. В первую очередь, актуальны для нашей специфики партпроекты «Здоровое будущее» и «Здоровье – детям».

Процесс сокращения населения остановился. До этого численность жителей катастрофически убывала, так было в непростые 90-е и нулевые годы.

С укомплектованностью медицинскими кадрами в районной больнице дела обстоят неплохо. На 85-90% штат среднего медперсонала заполнен. К сожалению, ситуация с врачами чуть похуже. Мы работаем над этой проблемой, усиленно приглашаем молодых врачей, выпускников Мединститута СВФУ к нам в Абый.

В Абые работают федеральные национальные проекты, в первую очередь «Демография». Их реализация изначально направлена на улучшение жизни в Заполярье, что внушает определенный оптимизм жителям Крайнего Севера.