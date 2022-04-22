Гаврил Алексеев в Верхневилюйском улусе встретился с населением Магасского и Далырского наслегов.

Сельчане озвучили проблемы и попросили парламентария содействовать в вопросах обеспечения качественной питьевой водой, выделения нового водовозного транспорта. Также на местах не хватает медицинских кадров, не обошла отдаленные села и проблема бродячих собак.

В последние годы в Туобуйе проведена большая работа по модернизации энергосистемы села. В 2019 года введена в эксплуатацию современная дизельная электростанция мощностью 600 кВт. Обновлены опоры электропередачи и трансформаторы, благодаря использованию современного самонесущего изолированного провода обеспечены условия для уличного освещения, установлены энергосберегающие светодиодные лампы.

«В связи с тем, что скоро дорога в Туобуйю закроется, мы уже полностью завезли годовой запас дизельного топлива и материалы для ремонтов. Работу персонала под руководством опытного энергетика Спиридона Сидорова оцениваю, как хорошую. Зимой сбоев в работе оборудования не допущено, производственные задачи полностью выполнены. С коллегами обсудили план работы по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Персонал нашего филиала молодой, проблем по нехватке кадров здесь нет», – отметил народный депутат.

