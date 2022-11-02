Гаврил Алексеев принял участие в открытии аудитории по электроэнергетике

Генеральный директор АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) Гаврил АЛЕКСЕЕВ принял участие в торжественном открытии новой учебной аудитории Инженерного факультета Арктического государственного агротехнологического университета.

В АГАТУ прошло открытие аудитории имени доктора технических наук, профессора Дмитрия Егоровича АФАНАСЬЕВА по направлению электроэнергетики. Современный класс оборудован необходимыми наглядными стендами и лабораторными тренажерами по электротехнике и автоматике, где студенты могут наглядно проводить свои лабораторные занятия.

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После торжественного мероприятия состоялся круглый стол на тему электроэнергетики, теплоэнергетики, механизации и цифровизации в Республике Саха (Якутия). В нем приняли участие Гаврил Алексеев, и.о. ректора Аян НЮККАНОВ, профессорско-преподавательский состав, студенты агровуза.

Гаврил Алексеев рассказал, что на сегодняшний день в энергохолдинге большая потребность в новых энергичных кадрах, которые смогут способствовать развитию электроэнергетики Севера и Арктики. И именно поэтому энергетикам Сахаэнерго так важен вклад в профессиональное обучение будущих коллег.

«Наша кафедра выпускает специалистов по 4 направлениям, в том числе по «Электроэнергетике и электротехнологии», а также «Теплоэнергетике и теплотехнике». Хочу выразить слова благодарности генеральному директору Сахаэнерго Гаврилу Николаевичу Алексееву и его коллективу за организацию производственных практик и проведение выездных занятий, экскурсий. Надеемся на наше дальнейшее тесное сотрудничество», – поблагодарила энергетиков заведующая кафедрой Энергообеспечения в АПК Валентина ЯКОВЛЕВА.

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Завершилось торжественное мероприятие вручением благодарственных писем. Гаврил Алексеев отметил студентов, проявивших себя во время прохождения производственной практики летом текущего года – третьекурсников, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника» Николая ИЛЬИНА и Айсена ВЛАДИМИРОВА.

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