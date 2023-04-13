Гаврил Алексеев: Мы работаем с инвесторами для модернизации энергетики Верхнеколымского улуса

Генеральный директор АО “Сахаэнерго” (дочернее предприятие ПАО “Якутскэнерго”, входит в Группу РусГидро) Гаврил Алексеев посетил энергообъекты одного из самых отдаленных филиалов – Верхнеколымский район электрических сетей. Руководитель энергокомпании ознакомился с работой дизельных электростанций труднодоступных сел Нелемное, Усун-Кюель, Угольное, Утая, а также поселка Зырянка.

На встрече с персоналом обсудили производственные вопросы, в том числе ремонты в рамках подготовки к следующей зиме и завоз топлива в автозимник.

В Верхнеколымском районе предстоит большая работа по технологическому присоединению объектов крупных предприятий – Колымской судоходной компании, Саханефтегазсбыт и аэропорта поселка Зярянка после обновления распределительных сетей и замены опор.

“В целях модернизации энергообъектов Верхнеколымского улуса мы работаем с инвесторами. У нас есть успешный опыт строительства гибридных электростанций в Верхоянском и Момском улусах. Новые энергокомплексы включают в себя высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, объединенные единой автоматизированной системой управления. Новые гибридные энергокомплексы заменят выработавшие ресурс дизельные электростанции с высоким расходом топлива. Первые арктические зимы объекты пережили без проблем», — отметил генеральный директор Сахаэнерго Гаврил Алексеев.

Руководитель энергокомпании также посетил село Сасыр Момского улуса, где первый год эксплуатируется новый гибридный энергокомплекс. Гаврил Алексеев с персоналом обсудили работу инновационного оборудования.