Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» стартовал!

VII гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» стартовал в столице 1 декабря. Церемония открытия состоялась в этнографическом комплексе «Усадьба Атласовых». За годы проведения традиционный гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» завоевал любовь и признание горожан и гостей столицы. Организаторы фестиваля — Окружная администрация Якутска и Ассоциация гостеприимства Якутии.

Перед началом Валентина Атласова провела обряд очищения и благословения. С приветственным словом от имени Окружной администрации города Якутска выступил заместитель главы города Якутска Георгий Гаврильев. Он отметил, что блюда, представленные на конкурс, имеют традиционную основу и гармонично сочетаются с новыми технологиями в области гастрономии.

«Люди стали достаточно требовательны к еде. Посещая рестораны, они хотят получить удовольствие от изысканных блюд, общения с семьей и близкими. По их мнению, еда должна быть не только вкусной, красиво поданной, но и полезной для здоровья. Это особенно важно в нынешний период пандемии коронавирусной инфекции», — сказал Георгий Гаврильев.

Владелец и бренд-шеф этно-комплекса «Усадьба Атласовых» Николай Атласов объявил, что передает бразды правления кухней преемнику Федору Кривошапкину. Преемник продемонстрировал традиционную строганину из северного чира в якутской и эвенкийской подаче с разнообразными соусами. На оценку жюри конкурса он представил ребра жеребятины, подкопченные на березовых щепах, с медово-горчичным соусом. Салат повар приготовил из томленной говядины с апельсинами, зеленью и зернами граната. На горячее были поданы фаршированные домашние перепела с запеченной картошкой и брусничным соусом, на десерт — мороженое из натуральных якутских сливок.

В этом году в гастрономическом фестивале также участвуют рестораны «Мацури», «Бекетов», «Houston», «Kitchen», «Alprana», ресто-бар «Крыша», которые представят на суд жюри повседневные, праздничные и обрядовые блюда, являющиеся составным элементом этнических традиций и культуры.

Фестиваль «Вкус Якутии» будет радовать гостей и жителей города с 30 ноября по 6 декабря 2020 г.

Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» является обладателем гран-при Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards – 2016» в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма».