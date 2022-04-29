Гастролирующая жестокость: В Якутске открылась передвижная выставка

29 апреля на мультимедийной площадке исторического парка «Россия — Моя история» состоялось торжественное открытие мультиформатной экспозиции «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости», посвященную деятельности НАТО с начала Холодной войны и до наших дней.

В открытии экспозиции приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев, и Руководитель Администрации главы РС(Я) Георгий Михайлов.

Константин Иосифович считает необходимым освещение информации о деятельности Североатлантического альянса и истории его агрессии, отметив: «Восточные границы альянса приблизились к нашей стране более чем на одну тысячу километров. Со времен Холодной войны, альянс не только приростился новыми членами, но и вышел за границы своей территории. С момента завершения Холодной войны в мире с участием стран НАТО было проведено 42 военных операций. И подавляющее большинство из-них, без санкций от Совета Безопасности ООН. Это заявка на глобальное лидерство, когда страны, которые не входят в НАТО уже даже не спрашивают, как они к этому относятся. Разумеется, подавляющее большинство стран к этому непросто не готовы, но и активно сопротивляются. В том числе и наша страна – Российская Федерация. Мы не приемлем однополярного мира и единичную гегемонию США в мире. Именно это обусловило проведение специальной военной операции РФ на территории Украины. Операция, которая предотвращает, я уверен уже предотвратила полномасштабный военный конфликт между нашей страной и странами НАТО». Также Константин Иосифович посетил самую большую выставку об истории Якутии «Современная история Якутии» и экспозицию «История кузнечного дела в Якутии».

Сегодня в стенах исторического парка прошла обзорная экскурсия по выставке «НАТО» для первых посетителей, которыми стали курсанты кадетской школы, полицейского колледжа, студенты исторического факультета и отделения журналистики СВФУ, а также учащиеся ЯАТУ и ЯИВТ. Для посетителей экспозиция начнет работать с 30 апреля 2022 года и до 31 мая.

Выставка является дополнением к постоянным экспозициям парка, займет три зала в экспозиции «Романовы» и будет бесплатной. «НАТО и лидер альянса: история жестокости» реализована в партнерстве с Музеем современной истории России и станет первой подобной возможностью для знакомства с шокирующими и вместе с тем отрезвляющими фактами из истории военного блока, некогда созданного для прямого противостояния СССР и его союзникам.

Экспозиция, включающая архивные фото- и видеокадры из собраний ТАСС и МИА «Россия Сегодня», исторические документы, официальные данные, а также уникальные цифровые артефакты и художественные произведения из коллекции Музея современной истории России, относящиеся к периоду Холодной войны, проходит в виде марафона во всех 24-ех исторических парках страны.

С помощью новейших мультимедийных средств экспонирования, яркого графического оформления, презентационных возможностей парка материалы ключевых разделов об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО, станут наглядным свидетельством агрессивной риторики альянса.

Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России (ГЦМСИР) совместно с Ассоциацией исторических парков «Россия — Моя история», Министерством обороны Российской Федерации, Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации, Российским историческим обществом (РИО), Московским государственным институтом международных отношений МИД Российской Федерации (МГИМО), ФГУП «Информационное телеграфное агентство России» (ТАСС) и ФГУП «МИА “Россия сегодня”».

