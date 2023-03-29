Гастроли закончились уголовщиной…

В г. Якутске направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Республики Калмыкии, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35 — летнего жителя Республики Калмыкии. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, обвиняемый, приехав в г. Якутск вместе с одним из театров Республики Калмыкии на гастроли, в октябре 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на крыльце развлекательного клуба, в ходе возникшей ссоры нанес складным ножом ранее незнакомому ему потерпевшему не менее 7 ударов в область туловища, подчелюстной области и левого плеча.

В результате полученных тяжких телесных повреждений мужчина госпитализирован в учреждение здравоохранения.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.2 ст.111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело расследовано следователем СУ МУ МВД России «Якутское».